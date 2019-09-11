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Украина хочет заставить РФ платить потери в случае простоя её газопровода 

News.ru + ещё 10 3 часа назад
Киев хочет заставить РФ заплатить за простой газопровода
Фото: globallookpress.com
Исполнительный директор украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что организация будет требовать от России компенсации в случае прекращения транзита российского газа.
По его словам, если РФ продолжит настаивать на заключении нового договора на прежних условиях, то поставки топлива прекратятся с 2020 года, передаёт ТАСС.
Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11–14 млрд, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев намерен добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Европы. Для этого украинским властям «нужно хорошо поработать».
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Компании , Юрий Витренко , Алексей Гончарук , Нафтогаз , Газпром , ИТАР-ТАСС
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