Киев хочет заставить РФ заплатить за простой газопровода

Исполнительный директор украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что организация будет требовать от России компенсации в случае прекращения транзита российского газа.
По его словам, если РФ продолжит настаивать на заключении нового договора на прежних условиях, то поставки топлива прекратятся с 2020 года, передаёт ТАСС.
Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11–14 млрд, — подчеркнул он.
Как писал News.ru, ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев намерен добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Европы. Для этого украинским властям «нужно хорошо поработать».