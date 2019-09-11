Киев хочет заставить РФ заплатить за простой газопровода

Украина хочет заставить РФ платить потери в случае простоя её газопровода

По его словам, если РФ продолжит настаивать на заключении нового договора на прежних условиях, то поставки топлива прекратятся с 2020 года, передаёт ТАСС.

Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда «Газпрому» не придётся компенсировать нам эти $11–14 млрд, — подчеркнул он.