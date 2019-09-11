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«Россети» опровергли нецелевое использование средств на инвестпроекта в СЗФО 

Рамблер 2 часа назад
«Россети» опровергли нецелевое использование средств на инвестпроекта в СЗФО
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора компании «Россети» Андрей Майоров прокомментировал заявление специалистов Минэнерго о нецелевом расходовании средств при реализации инвестиционных проектов на объектах электроэнергетики в ЗФО. По его словам, речь идёт о стандартной корректировке инвестпроектов в рамках действующего законодательства.
«Компания «Россети» не согласна с отчетом Минэнерго РФ, представленным сегодня на заседании федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СЗФО к зиме. В частности, термин «нецелевое использование средств» не допустим в случаях, когда речь идёт о стандартной практике корректировки инвестиционной программы в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, некорректно оценивать итоги проведенных учений на основании природных факторов, от которых не зависит эффективность работы сетевой компании. В частности, зимой 2018-2019 годов после проведения учений количество технологических нарушений в Республике Карелия в сетях 6 кВ снизилось на 30% по сравнению с ОЗП 2017-2018 годов, а в сетях 6-35 кВ — на 37%», — заявил Майоров.
Ранее директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак на заседании в Петрозаводске заявил, что эксперты ведомства обнаружили нецелевое расходование средств при реализации инвестпроектов в СЗФО. По его словам, чаще всего это происходит, когда предприятия переносят реализацию проекта из инвестпрограммы одного года в программу следующего.
Куда выгодней вложить деньги
Комментарии
Компании , Андрей Майоров , Евгений Грабчак , Россети , Минэнерго
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