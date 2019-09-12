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Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Капитализация Apple превысила $1 трлн
Фото: Reuters
Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты.
По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
Капитализации превысила $1 трлн и достигла отметки в $1,01 трлн. По этому показателю Apple сейчас уступает только Microsoft ($1,04 трлн).
10 cентября Apple представила новый iPad, Apple Watch и три новых iPhone. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max первыми из линейки смартфонов Apple получили тройную камеру. Новые iPhone оснащены процессором A13 который, как заявили в ходе презентации, является самым быстрым процессором, когда-либо появлявшимся в смартфонах.
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Компании , Microsoft , Apple
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