Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов

Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты.

По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.

Капитализации превысила $1 трлн и достигла отметки в $1,01 трлн. По этому показателю Apple сейчас уступает только Microsoft ($1,04 трлн).

10 cентября Apple представила новый iPad, Apple Watch и три новых iPhone. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max первыми из линейки смартфонов Apple получили тройную камеру. Новые iPhone оснащены процессором A13 который, как заявили в ходе презентации, является самым быстрым процессором, когда-либо появлявшимся в смартфонах.