Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.41
71.25
71.41
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
60.46
+0.22 Золото
1507.97
–0.04 РТС
1369.21
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1099
+0.0042
29.08
1.1057
10.09
30.08
19.08

Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL 

RT на русском + ещё 10 54 минуты назад
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
Об этом говорится в заявлении немецкого ведомства.
В сообщении подчёркивается, что российской компании запрещено осуществлять поставки газа сверх мощностей, предписанных судом ЕС, и участвовать в ежемесячном аукционе на поставки газа по OPAL, который должен пройти 16 сентября.
По мнению регулятора, у «Газпрома» достаточно возможностей для выполнения своих обязательств по поставкам газа в ЕС.
10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
Согласно этому решению, российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о возможности обжаловать решение суда ЕС по OPAL.
RT на русском: последние новости
Центробанк отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка Центробанк отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию
Компании , Видео , Экономика , Дмитрий Козак , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели7
Выйти из ловушки: как Россия намерена достичь роста ВВП
Выйти из ловушки: как Россия намерена достичь роста ВВП1
Набиуллина поддержала пенсионный продукт Минфина
Набиуллина поддержала пенсионный продукт Минфина
Греф раскритиковал нацпроекты
Греф раскритиковал нацпроекты10
Назван размер пенсии в 2020 году
Назван размер пенсии в 2020 году24
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Украина проиграла России спор в ВТО
03:50
Украина проиграла России спор в ВТО
Экономика
В Китае оценили решение США по пошлинам
00:14
В Китае оценили решение США по пошлинам
Экономика
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение