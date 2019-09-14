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«Северный поток» ограничили 

Lenta.ru + ещё 37 26 минут назад
Немецкий оператор газопровода Opal ограничил «Газпрому» прокачку газа из «Северного потока» через свои транзитные мощности. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Ограничение вступило в силу 14 сентября в 07:00 мск.
Согласно постановлению агентства, OPAL Gastransport больше не сможет продавать дополнительные транзитные мощности по забору и отбору газа, а также транспортировать топливо по этому газопроводу. Объясняется, что у российской компании «есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки».
Формальным поводом для ограничения стало желание облегчить доступ к Opal независимым поставщикам, хотя претендентов на его использование не существует. Однако польская сторона не скрывала, что настоящей целью иска стало желание сохранить транзит российского газа через Украину. «Газпрому» оставили право занимать только половину Opal, то есть прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год, что не хватит для исполнения контрактов.
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Компании , Видео , Рынки , Экономика , Газпром
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