По требованию суда: «Газпром» снизил поставки по Opal

«Газпром» сократил поставки через газопровод OPAL по требованию Суда Евросоюза . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные операторов.

В субботу, 14 сентября, данные показали, что поставки газа через OPAL были уменьшены примерно на четверть по сравнению с предыдущим днем — до 32,76 млн КВт/ч (по состоянию на 7 утра по Гринвичу).

Одновременно «Газпром» увеличил поставки по трубопроводу NEL, который также соединяется с «Северным потоком» и поставляет топливо в северную Германию — до 32,74 млн КВт/ч. Это на 12% больше, чем в пятницу.

OPAL — трубопровод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода. Затем «Газпрому» разрешили участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL.

Однако Польша обжаловала это решение, посчитав, что оно противоречит принципу диверсификации поставок и позволит Москве отказаться от транзита газа через территорию Украины.

В минувший вторник Суд ЕС отменил положение, разрешающее «Газпрому» полностью использовать мощности трубопровода OPAL. Российскому газовому гиганту пришлось перенаправить часть потоков через другую инфраструктуру.