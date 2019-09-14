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По требованию суда: «Газпром» снизил поставки по Opal 

Рамблер + ещё 25 25 минут назад
По требованию суда: «Газпром» снизил поставки по Opal
Фото: ТАСС
«Газпром» сократил поставки через газопровод OPAL по требованию Суда Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные операторов.
В субботу, 14 сентября, данные показали, что поставки газа через OPAL были уменьшены примерно на четверть по сравнению с предыдущим днем — до 32,76 млн КВт/ч (по состоянию на 7 утра по Гринвичу).
Одновременно «Газпром» увеличил поставки по трубопроводу NEL, который также соединяется с «Северным потоком» и поставляет топливо в северную Германию — до 32,74 млн КВт/ч. Это на 12% больше, чем в пятницу.
OPAL — трубопровод, соединяющий «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода. Затем «Газпрому» разрешили участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL.
Однако Польша обжаловала это решение, посчитав, что оно противоречит принципу диверсификации поставок и позволит Москве отказаться от транзита газа через территорию Украины.
В минувший вторник Суд ЕС отменил положение, разрешающее «Газпрому» полностью использовать мощности трубопровода OPAL. Российскому газовому гиганту пришлось перенаправить часть потоков через другую инфраструктуру.
Сейчас «Газпром» и власти России готовят ответ на недружественное решение. Оно коснется переговоров по газу с Украиной и Еврокомиссией.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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