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«Газпром» поймали на продаже газа самому себе 

Lenta.ru 2 часа назад
«Газпром» поймали на продаже газа самому себе
Фото: РИА Новости
Падение спроса на российский газ в Европе заставило «Газпром» для улучшения статистики начать продавать его дочернему Газпромбанку. К такому выводу пришел «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.
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По данным агентства, поставки в Европу первом полугодии по сравнению с тем же периодом год назад упали на 8,9 процента. В первые дни августа падение достигало 22 процентов. Затем некий клиент купил сразу миллиард кубометров.
Ни один из операторов трубопроводов не зафиксировал поставки такого объема газа, а источники на рынке подтвердили, что покупателем стал Газпромбанк. По их данным, закупки проходят равномерными порциями по договорам репо, то есть с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене. «Газпром» владеет банком на 35 процентов напрямую, а на 47 процентов — через пенсионный фонд «Газфонд».
Это уже второй раз, когда «Газпром» попадается на таких продажах. В конце прошлого года компания, как указали источники в ней, продала своему трейдеру Gazprom Marketing & Trading газ, который находился в подземных хранилищах Европы. Этот необычный скачок в поставках позволил «Газпрому» поставить на экспорт рекордные 200 миллиардов кубометров. Позднее статистика газотранспортных операторов показала, что газ остался подземных хранилищах.
Ранее сообщалось, что из-за снижения цен и падения поставок выручка «Газпрома» от европейских контрактов за первые полгода сократилась на 12 процентов. Компания признала, что не сможет поставить в Европу более 200 миллиардов кубометров. Причиной такой ситуации стали теплая зима и запуск заводов сжиженного природного газа (СПГ) в первой половине 2019 года по всему миру. Низкие цены на газ в Азии привели к перенаправлению СПГ в Европу.
Во время традиционного пересмотра бюджета по итогам первого полугодия «Газпром» увеличил сумму заимствований в 2,4 раза — с 298 миллиардов рублей до 725 миллиардов. До этого в компании отмечали, что переходят к практике замещения погашаемого долга новыми займами.
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Комментарии57
Компании , Газпромбанк , Газпром , Интерфакс
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