Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.46
71.21
71.38
Прогноз
16.09 – 23.09
$
66.19
73.10
Индексы и котировки Brent
60.14
–0.20 Золото
1488.58
+0.14 РТС
1368.93
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
13.09
1.1074
+0.0084
30.08
1.0990
10.09
30.08
19.08

THR: глава The Walt Disney Company вышел из состава совета директоров Apple 

ТАСС 1 час назад
Глава The Walt Disney Company ушел из Apple
Фото: РИА Новости
Глава киностудии The Walt Disney Company Роберт Айгер вышел из состава совета директоров компании Apple. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter.
По данным журнала, Айгер покинул свой пост в Apple 10 сентября, когда компания раскрыла подробности о сервисе потокового видео Apple TV+, который будет доступен с 1 ноября. Отмечается, что он будет конкурентом видеосервиса потокового вещания Disney+, который The Walt Disney Company намерена запустить 12 ноября.
В своем заявлении Apple поблагодарила Айгера за работу в совете директоров, выразив надежду на продолжение сотрудничества с Disney. Сам Айгер заявил, что всегда будет признателен за время, проведенное в Apple.
Финансовая грамотность: копить или тратить
ТАСС: последние новости
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку. Кто его заменит и что ждет компанию Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку. Кто его заменит и что ждет компанию Минкомсвязь предложит Китаю провести перепись населения в КНР с помощью ОС "Аврора" Минкомсвязь предложит Китаю провести перепись населения в КНР с помощью ОС "Аврора"
Компании , Роберт Айгер , Walt Disney , Apple , The Hollywood Reporter
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Шок и тормоз»: почему Россию накроет кризис
«Шок и тормоз»: почему Россию накроет кризис37
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Цену на водку попросили поднять
Цену на водку попросили поднять11
Мишустин увидел будущее в бесконтактных технологиях
Мишустин увидел будущее в бесконтактных технологиях1
«Газпром» поймали на продаже газа самому себе
«Газпром» поймали на продаже газа самому себе71
Видео
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Россию ждут экономические реформы
05:16
Россию ждут экономические реформы
Экономика
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
01:11
Названа цена за место в очереди за iPhone 11
Личный счет
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
00:57
Беспорядки и нищета: чем Британии грозит развод с ЕС
Экономика Другое
Россия заработала миллиарды долларов
04:43
Россия заработала миллиарды долларов
Экономика
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
04:07
Польша выручила Украину: «Газпрому» перекрыли трубу
Компании Статьи
Украина проиграла России спор в ВТО
03:50
Украина проиграла России спор в ВТО
Экономика
В Китае оценили решение США по пошлинам
00:14
В Китае оценили решение США по пошлинам
Экономика
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
03:29
Лишат квартиры и жизни: как обманывают россиян
Недвижимость Статьи
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
03:51
На каких условиях Киев может сохранить транзит газа из РФ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение