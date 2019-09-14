Глава The Walt Disney Company ушел из Apple

THR: глава The Walt Disney Company вышел из состава совета директоров Apple

По данным журнала, Айгер покинул свой пост в Apple 10 сентября, когда компания раскрыла подробности о сервисе потокового видео Apple TV+, который будет доступен с 1 ноября. Отмечается, что он будет конкурентом видеосервиса потокового вещания Disney+, который The Walt Disney Company намерена запустить 12 ноября.

В своем заявлении Apple поблагодарила Айгера за работу в совете директоров, выразив надежду на продолжение сотрудничества с Disney. Сам Айгер заявил, что всегда будет признателен за время, проведенное в Apple.