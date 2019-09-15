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Украину предупредили о риске остаться без железных дорог 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Украина может остаться без железных дорог
Фото: РИА Новости
Приватизация «Укрзализницы» практически уничтожит систему железнодорожного транспорта на Украине, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.
По его словам, планы приватизации «Укрзализницы» озвучивают те, кто не понимает, как работает железнодорожный транспорт и не учитывает опыт европейских стран, передает РИА «Новости».
«Если будет принято такое решение (о приватизации), то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — предупредил Кава в эфире YouTube-канала CapitalTV.
По словам экс-чиновника, подобное уже происходило в латиноамериканских странах, где привело к прекращению пассажирского движения и демонтажу до двух третей железнодорожной сети.
«Европейская модель отличается от этого. В Европе железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы на рынке доминирует государственный перевозчик», — подчеркнул Кава.
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