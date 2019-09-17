Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.40
$
64.18
70.53
64.30
Прогноз
16.09 – 23.09
$
66.19
73.10
Индексы и котировки Brent
67.95
–0.13 Золото
1498.49
+0.02 РТС
1396.09
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1012
+0.0043
02.09
1.0969
13.09
03.09
22.08

В России введут новые ограничения на продажу алкоголя 

Ura.Ru + ещё 4 1 час назад
В России готовят новые ограничения на продажу алкоголя
Фото: URA.RU
Власти РФ намерены запретить продавать алкоголь заведениям, которые работают в жилых домах с залами обслуживания до 20 квадратных метров. Законопроект, который разработала группа депутатов-единороссов, был поддержан правительством с указанием доработать документ.
«Ограничение по площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, а также привести к закрытию заведений, снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции. Но концептуально там поддерживали законопроект», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отзыв правительства, направленный в Госдуму.
Отмечается, что 18 сентября документ рассмотрит комитет парламента по экономической политике. По данным источника издания в комитете, документ могут принять в этом году.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что под ограничения могут попасть около 10 тысяч заведений в РФ. По его словам, речь идет о магазинах разливного пива в спальных районах, в которых есть несколько столиков, и об алкомаркетах, которые получают лицензии заведений общепита и продают алкоголь ночью.
Ранее в Минздраве заявили, что запрет на продажу алкоголя с 21 года нужно ввести в течение года. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что закон не пропустят в Госдуме, передает «Национальная служба новостей».
Сосиски в кредит: магазины продадут еду в рассрочку
Ura.Ru: последние новости
«Газпром» вынудили ограничить поставки газа через «Северный поток» «Газпром» вынудили ограничить поставки газа через «Северный поток» Минстрой предупредили о возможном банкротстве молочных заводов Минстрой предупредили о возможном банкротстве молочных заводов Компания сына уральского экс-губернатора открыла сервис в Париже Компания сына уральского экс-губернатора открыла сервис в Париже
Комментарии
Компании , Другое , Экономика , Вадим Дробиз , Михаил Бурмистров , Минздрав РФ , Единая Россия , Госдума , Advis.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия слезает с нефтяной иглы
Россия слезает с нефтяной иглы
​«Газпром» заработает на европейском выборе Украины
​«Газпром» заработает на европейском выборе Украины
Скачок цен на нефть: нужно ли покупать валюту сейчас?
Скачок цен на нефть: нужно ли покупать валюту сейчас?
Доллару и евро предрекли серьезное падение
Доллару и евро предрекли серьезное падение3
Названа доля «плохих» банковских долгов в России
Названа доля «плохих» банковских долгов в России
Видео
Официальные курсы евро и доллара упали
02:00
Официальные курсы евро и доллара упали
Рынки
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
02:08
Тонем в деньгах: поможет ли России нефтяной шок
Экономика Статьи
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
08:44
Перекрыли трубу: Россию вытесняют из Европы
Экономика Компании
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
06:06
Как воруют миллионы наличных рублей из банков
Личный счет
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
00:36
Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке
Личный счет Экономика
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
01:00
В ФРГ раскрыли план Запада по вытеснению РФ с рынка газа
Экономика
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
03:46
Хорватия поставила под угрозу газовое господство России
Рынки
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
02:00
Атака дронов взорвет мировой рынок нефти
Рынки Статьи
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
01:19
Вентиль перекрыт: «Газпром» теряет Европу
Рынки Компании
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
01:59
Газовый контракт Киева с Москвой сочли ненужным
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение