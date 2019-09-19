Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк с 19 сентября снизил ставки по ряду вкладов, в том числе по вкладам «Пополняй», «Сохраняй» и «Управляй», следует из данных на сайте банка.

Согласно материалам кредитной организации, с 19 сентября Сбербанк снижает ставки по вкладу «Пополняй» с диапазона 4,1-4,7% до 3,7-4,6%, по вкладу «Сохраняй» — с 3,55-5,05% до 3,1-5%, а также по вкладу «Управляй» — с 3,45-4,25% до 3-4,3%.

В августе Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок по базовым и онлайн-вкладам в долларах на 0,04-0,25 п.п., а также по вкладам в евро для владельцев ряда пакетов.

Также в начале августа Сбербанк на период с 6 августа по 30 сентября снизил ставки по потребительским кредитам. Также 5 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке.