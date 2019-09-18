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«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили слияние 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили слияние
Фото: ТАСС
Ритейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку о слиянии, заявил журналистам основатель и руководитель компании «Красное и Белое» Сергей Студенников.
«Уже слияние произошло у нас на 100%, у нас все процедуры юридические завершены, сегодня есть холдинговой предприятие, зарегистрированное на Кипре — "Мега ритейл групп"», — сказал Студенников.
Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, в результате объединения «ДКБР Мега ритейл групп» стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое».
В январе бенефициары сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец сети «Красное и белое» Сергей Студенников договорились об объединении бизнесов. В совместном заявлении отмечалось, что в объединенном бизнесе 51% будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову.
Позже источник, близкий к акционерам «Дикси» и «Бристоль», сообщил RNS, что бенефециары планируют сохранить бренды магазинов в рамках слияния компаний.
В марте «Дикси» и «Бристоль» запустили пилотный проект, в ходе которого точки «Бристоль» будут открываться в «Дикси» в формате «магазин в магазине».
Спустя месяц ФАС одобрила сделку по слиянию торговых сетей «Бристоль», «Дикси» и «Красное и Белое».
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Компании , Сергей Кациев , Игорь Кесаев , Сергей Студенников , ФАС , Дикси
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