«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили слияние

Ритейлеры «Дикси» , «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку о слиянии, заявил журналистам основатель и руководитель компании «Красное и Белое» Сергей Студенников

«Уже слияние произошло у нас на 100%, у нас все процедуры юридические завершены, сегодня есть холдинговой предприятие, зарегистрированное на Кипре — "Мега ритейл групп"», — сказал Студенников.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, в результате объединения «ДКБР Мега ритейл групп» стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое».

В январе бенефициары сетей «Дикси» и «Бристоль» Игорь Кесаев Сергей Кациев и владелец сети «Красное и белое» Сергей Студенников договорились об объединении бизнесов. В совместном заявлении отмечалось, что в объединенном бизнесе 51% будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову.

Позже источник, близкий к акционерам «Дикси» и «Бристоль», сообщил RNS, что бенефециары планируют сохранить бренды магазинов в рамках слияния компаний.

В марте «Дикси» и «Бристоль» запустили пилотный проект, в ходе которого точки «Бристоль» будут открываться в «Дикси» в формате «магазин в магазине».