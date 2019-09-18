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Украина начала расчленять «Нафтогаз» 

Lenta.ru 48 минут назад
Украина начала расчленять «Нафтогаз»
Фото: РИА Новости
Правительство Украины одобрило план по разделению «Нафтогаза» через выделение из него оператора газотранспортной системы (ГТС). Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Модель реформы кабинет министров представил Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе 9 сентября. Разделение стало одним из требований ЕC к Украине. Оно считается предпосылкой к заключению транзитного контракта с Россией, переговоры по которому с участием представителей Евросоюза намечены на 19 сентября.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 18 сентября рассказал, что Киев предложит Москве заключить новый транзитный контракт сроком на десять лет. Минимальный объем поставок, по его словам, должен составить 60 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличения до 90 миллиардов, сообщает ТАСС.
После решения Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока», украинский транзит оказался необходим «Газпрому». Без него, по крайней мере в следующем году, если решение по Opal не удастся оспорить, компания не сможет выполнить обязательства по контрактам.
Ранее расчленить «Нафтогаз» и другие госмонополии призывал директор Международного фонда Блейзера и внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.
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Комментарии1
Компании , Олег Устенко , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Правительство Украины , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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