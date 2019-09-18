Украина начала расчленять «Нафтогаз»

Модель реформы кабинет министров представил Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе 9 сентября. Разделение стало одним из требований ЕC к Украине. Оно считается предпосылкой к заключению транзитного контракта с Россией, переговоры по которому с участием представителей Евросоюза намечены на 19 сентября.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель 18 сентября рассказал, что Киев предложит Москве заключить новый транзитный контракт сроком на десять лет. Минимальный объем поставок, по его словам, должен составить 60 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличения до 90 миллиардов, сообщает ТАСС.

После решения Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока», украинский транзит оказался необходим «Газпрому» . Без него, по крайней мере в следующем году, если решение по Opal не удастся оспорить, компания не сможет выполнить обязательства по контрактам.