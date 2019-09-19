Названы самые интеллектуальные компании в России

Специалисты Baker Tilly определяют долю интеллектуального капитала как рыночную стоимость компании за вычетом материальных активов.

Baker Tilly

У РБК этот показатель составил 81%, у «Яндекс» — 62%, у Mail.Ru Group — 46%. Причем Mail.Ru Group два года назад была лидером рейтинга с показателем 92%.

В Baker Tilly подчеркнули, что их рейтинг учитывает именно долю интеллектуального капитала от всей стоимости компании. Если опираться на размер интеллектуального капитала, то топ будет выглядеть иначе: РБК в него не попадет вообще, первые три места займут «Яндекс», МТС и X5 Retail Group, а Сбербанк , которого сейчас нет в списке, займет четвертоую строчку.

Отдельный топ специалисты Baker Tilly составили для добывающей отрасли. Разделение они объяснили тем, что у компаний их этой сферы есть нематериальные активы, причисление которых к интеллектуальному капиталу спорно (например, лицензии на разработку недр).