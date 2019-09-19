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Названы самые интеллектуальные компании в России 

RB.ru + ещё 1 2 часа назад
Названы самые интеллектуальные компании в России
Фото: РИА Новости
Специалисты Baker Tilly определяют долю интеллектуального капитала как рыночную стоимость компании за вычетом материальных активов.
Baker Tilly
У РБК этот показатель составил 81%, у «Яндекс» — 62%, у Mail.Ru Group — 46%. Причем Mail.Ru Group два года назад была лидером рейтинга с показателем 92%.
В топ-10 также вошли «Мегафон», МТС, X5 Retail Group и другие компании:
В Baker Tilly подчеркнули, что их рейтинг учитывает именно долю интеллектуального капитала от всей стоимости компании. Если опираться на размер интеллектуального капитала, то топ будет выглядеть иначе: РБК в него не попадет вообще, первые три места займут «Яндекс», МТС и X5 Retail Group, а Сбербанк, которого сейчас нет в списке, займет четвертоую строчку.
Отдельный топ специалисты Baker Tilly составили для добывающей отрасли. Разделение они объяснили тем, что у компаний их этой сферы есть нематериальные активы, причисление которых к интеллектуальному капиталу спорно (например, лицензии на разработку недр).
В этом рейтинге первое место занял «Новатэк» с долей интеллектуального капитала в размере 68%. На второй строчке «Нопильский никель» с 63%. Примечательно, что по абсолютным значениям (не доля, а размер капитала) эти компании тоже заняли первые две строчки топа.
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Комментарии
Компании , Мегафон , X5 Retail Group , Сбербанк России , Яндекс , МТС , Новатэк , Mail.ru Group , РБК
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