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Nike сокращает свой углеродный след в Китае 

Вести Экономика 2 часа назад
Nike сокращает свой углеродный след в Китае
Фото: EPA
Nike отмечает быстрое сокращение своего углеродного следа в процессе производства и транспортировки товаров, поскольку Китай является одним из лидеров по развитию возобновляемой энергетики, заявил директор по устойчивому развитию Nike Ноэль Киндер. Об этом сообщает China Daily.
Во время недавнего визита в Китай Ноэль Киндер сказал, что такие бренды, как Nike, играют ключевую роль в продвижении позитивных изменений. Компания заменила 75% своего энергопотребления возобновляемой энергией в своих глобальных операциях только в этом году.
Компания также обещает помочь своим партнерам стать более эффективными и устойчивыми, и в Китае такие усилия окупились. Заводы сократили отходы на 12% с 2016 по 2018 финансовый год. С 2015 по 2018 финансовый год ее стратегические поставщики обуви в Китае сократили потребление энергии в расчете на пару обуви на 19%.
Nike заявляет, что использует сжиженный природный газ для перевозок на дальние расстояния в Китае примерно на 30% своих маршрутов между провинциями. Кроме того, были приложены усилия для использования электротранспорта для доставок в пределах города. Так, например, в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) доля доставок на электрокарах достигла 100%.
"С увеличением внимания, уделяемого альтернативной энергетике в Китае, Nike была мотивирована скорректировать свой фокус в этом аспекте перемещения наших продуктов", — отметил Ноэль Киндер.
Сокращение потребления угля и замена его более чистой энергией, такой как природный газ и возобновляемые источники энергии, стало ключевой частью энергетической стратегии Китая.
В ближайшие два года власти страны планируют вложить в строительство солнечных и ветряных электростанций 2,5 трлн юаней. В долгосрочном плане Госсовета КНР прописано, что к 2030 г. доля возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны должна достигнуть 20%.
Как сообщали "Вести. Экономика", в июле Министерство охраны окружающей среды КНР заявило со ссылкой на последние данные, представленные в ООН, что выбросы парниковых газов в Китае достигли 12,3 млрд тонн в 2014 г., увеличившись на 53,5% всего за десятилетие.
Будучи крупнейшим в мире производителем парниковых газов, Китай стремится довести свои общие выбросы до пикового уровня "примерно к 2030 г. ". Страна также пообещала продемонстрировать "максимально возможные амбиции" при пересмотре своих целей в следующем году.
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Комментарии
Компании , ООН , Госсовет КНР
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