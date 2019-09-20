Nike сокращает свой углеродный след в Китае

Nike отмечает быстрое сокращение своего углеродного следа в процессе производства и транспортировки товаров, поскольку Китай является одним из лидеров по развитию возобновляемой энергетики, заявил директор по устойчивому развитию Nike Ноэль Киндер. Об этом сообщает China Daily.

Во время недавнего визита в Китай Ноэль Киндер сказал, что такие бренды, как Nike, играют ключевую роль в продвижении позитивных изменений. Компания заменила 75% своего энергопотребления возобновляемой энергией в своих глобальных операциях только в этом году.

Компания также обещает помочь своим партнерам стать более эффективными и устойчивыми, и в Китае такие усилия окупились. Заводы сократили отходы на 12% с 2016 по 2018 финансовый год. С 2015 по 2018 финансовый год ее стратегические поставщики обуви в Китае сократили потребление энергии в расчете на пару обуви на 19%.

Nike заявляет, что использует сжиженный природный газ для перевозок на дальние расстояния в Китае примерно на 30% своих маршрутов между провинциями. Кроме того, были приложены усилия для использования электротранспорта для доставок в пределах города. Так, например, в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) доля доставок на электрокарах достигла 100%.

"С увеличением внимания, уделяемого альтернативной энергетике в Китае, Nike была мотивирована скорректировать свой фокус в этом аспекте перемещения наших продуктов", — отметил Ноэль Киндер.

Сокращение потребления угля и замена его более чистой энергией, такой как природный газ и возобновляемые источники энергии, стало ключевой частью энергетической стратегии Китая.

В ближайшие два года власти страны планируют вложить в строительство солнечных и ветряных электростанций 2,5 трлн юаней. В долгосрочном плане Госсовета КНР прописано, что к 2030 г. доля возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны должна достигнуть 20%.

Как сообщали "Вести. Экономика", в июле Министерство охраны окружающей среды КНР заявило со ссылкой на последние данные, представленные в ООН , что выбросы парниковых газов в Китае достигли 12,3 млрд тонн в 2014 г., увеличившись на 53,5% всего за десятилетие.

Будучи крупнейшим в мире производителем парниковых газов, Китай стремится довести свои общие выбросы до пикового уровня "примерно к 2030 г. ". Страна также пообещала продемонстрировать "максимально возможные амбиции" при пересмотре своих целей в следующем году.