«Нафтогаз» заявил об увеличении «долга» «Газпрома»

Нафтогаз назвал новую сумму долга Газпрома

Долг Газпрома перед украинским Нафтогазом вырос на четверть миллиарда долларов из-за невыполнения постановления Стокгольмского арбитража, сообщает «Интерфакс-Украина». На сегодняшний день по подсчётам специалистов российская компания задолжала партнёрам $2,817 млрд

28 февраля 2018 года арбитражный суд Стокгольма при решении спора между Нафтогазом и Газпромом о поставке и транзите газа обязал российскую компанию доплатить украинской $2,56 млрд

Однако постановление суда, по данным издания, не было выполнено, что привело к увеличению задолженности почти на 10%.

«Трибунал назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нафтогаза" в размере $2,56 млрд По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачета, составляет $2,817 млрд, включая проценты», — приводит СМИ выдержку из финансовой отчётности украинской компании.

Ранее российские СМИ сообщали, что в июне 2018 года Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция), что лишило Нафтогаз возможности попыток ареста активов российской компании за рубежом. Юристы украинской компании были намерены оспорить это решение.

По данным «Интерфакс-Украина», Нафтогаз на сегодняшний день добился ареста принадлежащих Газпрому 51% акций Nord Stream AG, а также 50%+1 акций Blue Stream Pipeline Company BV.