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Десятки тысяч сотрудников банков остались без работы 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Десятки тысяч сотрудников банков остались без работы
Фото: Luca Bruno / AP
В текущем году банки по всему миру объявили об увольнении в общей сложности 60 тысяч сотрудников. Как сообщает Bloomberg, большая часть сокращений приходится на Европу.
Агентство указывает, что увольнения связаны в том числе с урезанием расходов, обусловленных отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики. В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, например, Commerzbank недавно объявил о ликвидации 4,3 тысячи позиций в рамках программы реструктуризации.
В конце июля стало известно, что крупнейший банк Италии — UniCredit — рассматривает возможность масштабного сокращения штата сотрудников и расходов. Предполагается, это может затронуть порядка 10 тысяч человек — 12 процентов от общего числа работников.
В начале июля сообщалось, что Deutsche Bank планирует сократить 18 тысяч работников до 2022 года. Bloomberg тогда писал, что это связано с трансформацией бизнес-модели, которая позволит банку стать более прибыльным и увеличить доходы акционеров.
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Комментарии3
Компании , ДОЙЧЕ Банк , Bloomberg
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