Десятки тысяч сотрудников банков остались без работы

В текущем году банки по всему миру объявили об увольнении в общей сложности 60 тысяч сотрудников. Как сообщает Bloomberg, большая часть сокращений приходится на Европу.

Агентство указывает, что увольнения связаны в том числе с урезанием расходов, обусловленных отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики. В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, например, Commerzbank недавно объявил о ликвидации 4,3 тысячи позиций в рамках программы реструктуризации.

В конце июля стало известно, что крупнейший банк Италии — UniCredit — рассматривает возможность масштабного сокращения штата сотрудников и расходов. Предполагается, это может затронуть порядка 10 тысяч человек — 12 процентов от общего числа работников.