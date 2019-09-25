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Все или ничего: «Нафтогаз» пошел ва-банк против «Газпрома» 

РИА Новости 8 часов назад
Все или ничего: последняя ставка «Нафтогаза»
Фото: РИА Новости
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил "Газпрому" забронировать транзитные мощности украинской ГТС на полтора десятилетия и даже назвал тарифы, которые устроят Киев. Продолжение транзита на сегодняшних условиях, по его словам, может приравниваться к контрабанде.

Без компромиссов

По итогам трехсторонней встречи в Брюсселе, состоявшейся в конце прошлой недели, Андрей Коболев выдвинул такие условия: "Газпром" бронирует украинскую ГТС на ближайшие 15 лет и получает гибкую систему скидок. При транзите 60 миллиардов кубометров газа в год прокачка тысячи кубов на сто километров обойдется России в 3,21 доллара (на 0,6 доллара больше, чем в этом году). При 90 миллиардах — на 20 процентов дешевле.
Москва посоветовала Киеву не бежать впереди паровоза и для начала решить насущные проблемы. В первую очередь это касается обещания "Нафтогаза" отказаться от контроля над "Укртрансгазом" (так называемый анбандлинг), превратив его в независимого оператора. В "Газпроме" уверены, что руководство компании настолько затянуло с этим, что к концу года оператор не успеет пройти все предусмотренные европейским законодательством процедуры по сертификации.
Без этого заключать новый контракт с Киевом никто не собирается, поэтому российская сторона выдвинула компромиссный вариант — продлить действующий договор на короткий срок, чтобы у "Нафтогаза" хватило времени выполнить взятые на себя обязательства. Однако Коболев сразу это отверг.
"Я не могу себе представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", — заявил глава "Нафтогаза" в интервью Deutsche Welle в прошлую пятницу.
Еще одно препятствие для заключения нового транзитного контракта — спор "Нафтогаза" и "Газпрома" по предыдущему договору, который уже пять лет рассматривается в европейских судах. Хотя уточненный иск российского газового холдинга, поступивший в Стокгольмский арбитраж в июне, требует от "Нафтогаза" 2,1 миллиарда долларов и фактически угрожает банкротством украинской компании, Киев не хочет идти на мировое соглашение.
Дело в том, что, не дожидаясь окончательного вердикта суда, Коболев и его коллеги в "Нафтогазе" выписали себе премию в 286 миллионов гривен. Возвращать "аванс" на счета компании желания нет, поэтому вопрос о судебных спорах для руководства украинской компании оказывается самым важным. Недаром исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя в фейсбуке переговоры в Брюсселе, не упомянул ни о чем, кроме решений Стокгольмского арбитража.
Отметим, что министр энергетики России Александр Новак вполне допускает бронирование транзитных мощностей как на короткий, так и на длительный срок. Но делать это во время судебного разбирательства по поводу предыдущего договора было бы странно.

Вокруг да около

Участники переговоров в Брюсселе заявили о существенном прогрессе. Новый министр энергетики Украины Алексей Оржел выразил готовность "быть максимально эффективными для того, чтобы подписать соглашение по транспортировке газа". Тем не менее Юрий Витренко продолжает говорить о возможном прекращении российского транзита с 1 января. Скорее всего, в расчете на то, что Евросоюз испугается перспективы дефицита газа в предстоящую зиму.
Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер в очередной раз подтвердил, что Россия выполнит все обязательства перед европейскими потребителями.
На прошлой неделе окончательно определилась судьба "Балканского потока" — нового газопровода, который станет ответвлением "Турецкого потока" и обеспечит прокачку 15,75 миллиарда кубометров газа в год потребителям южной части Европы.
"Балканский поток" пройдет через Болгарию. Премьер-министр этой страны Бойко Борисов сообщил, что 90 процентов российских труб, необходимых для строительства, уже прибыли из России и все финансовые и логистические вопросы решены. Закончить 308-километровый участок газопровода планируют до конца января. Учитывая, что российские газопроводы в последнее время обычно сдают с опережением графика, трубу могут ввести в эксплуатацию еще раньше.
Дания пока так и не выдала разрешение на укладку труб по дну своего шельфа, поэтому вполне вероятно, что "Северный поток — 2" направят через исключительную экономическую зону вне территориальных вод страны. Это задержит ввод новой транспортной магистрали мощностью 55 миллиардов кубометров примерно до середины следующего года.
Если из-за этого в Европе все же возникнет дефицит газа, эксперты видят два сценария развития событий. Брюссель либо компенсирует нехватку топлива оперативными закупками СПГ (в том числе из России), либо надавит на Киев и потребует продлить действующее соглашение с "Газпромом", пока не будет достроен "Северный поток — 2".
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Компании , Статьи , Экономика , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Deutsche Welle
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