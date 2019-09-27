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Нормы «Почты России» изменят впервые за 40 лет 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Нормы «Почты России» изменят впервые за 40 лет
Фото: РИА Новости
«Почта России» обновит нормативы по размещению новых отделений. Это произойдет впервые за 38 лет и может привести к сокращению их количества, пишет «Коммерсантъ».
Проект приказа Минкомсвязи, опубликованный накануне, должен заменить приказ от 1981 года Минсвязи СССР. В нем содержится в разы меньше правил по размещению отделений, в том числе из документа исчезли нормативы по микрорайонам, площади и размерам земельных участков.
Главное новшество в том, что одно почтовое окно приравнивается к одному отделению. Например, сейчас в городах-миллионниках на 20-25 тысяч человек должно приходиться одно отделение. В проекте эта норма сокращается до 15 тысяч человек для городов с населением свыше 500 тысяч, но если в отделении два окна, то обслуживать оно может уже 30 тысяч жителей. То есть количество отделений можно сократить на законных основаниях.
В то же время в законе об акционировании «Почты России», как пояснил директор департамента отраслевых организаций Минкомсвязи Алексей Доронкин, есть норма, не позволяющая предприятию самостоятельно закрывать отделение. Такое решение придется согласовывать с местными властями и Минкомсвязью.
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов рассказал, что из 42 тысяч отделений сейчас нерентабельны порядка 70 процентов, а в тех, что приносят прибыль, большие очереди. Он предположил, что новые нормы позволят решить эту проблему и исправят ситуацию, когда в новых жилых кварталах нет ни одного отделения.
В августе сообщалось, что «Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на преобразование инфраструктуры. Она хочет изменить сами отделения и их функционал, чтобы в дальнейшем оказывать финансовые, государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги, а также продавать товары общего пользования и лекарства.
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Комментарии1
Компании , Александр Иванов , Почта России , Минкомсвязи РФ
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