Аркадий Ротенберг продает «Газпрому» «Стройгазмонтаж»

Аркадий Ротенберг купил подрядчиков «Газпрома» и создал «Стройгазмонтаж» 11 лет назад. Потом называл его своим «детищем», в который он вложил 55 млрд рублей. И вот теперь «детище» вернется обратно к «Газпрому». По данным РБК, бизнесмен получит за компанию 75 млрд рублей.

Причем недавно этому же изданию стало известно, что Аркадий Романович продаст назад корпорации и другого подрядчика, которого некогда у него купил — «Газпром Бурение». По словам источников, цену сначала запросили такую, что удивились даже в «Газпроме». Но в итоге якобы сговорились на 47 млрд рублей. Сделки будут выгодны всем сторонам, считает гендиректор инвестпартнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин.

Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»: «Для „Газпрома“ это, естественно, стремление обратно к укрупнению, поскольку компания вертикально интегрирована и стремится контролировать все процессы. Тем более что она сейчас не испытывает каких-то проблем с наличностью, и есть деньги на то, чтобы это сделать. На мой взгляд, эта продажа говорит о том, что еще один крупный бизнесмен, скорее всего, выходит из бизнеса, поскольку уже, возможно, возраст, тяжелые задачи не хочется на себя брать, а хочется лично заняться уже какими-то интересными для себя задачами».

Имя бизнесмена Аркадия Ротенберга у многих вызывает определенные эмоции. Так сложилось, что крупнейшие господряды и заказы госкорпораций последние годы выполняли одни и те же люди. И круг их был не широк. Ротенберг построил не только ключевые газопроводы, в том числе «Силу Сибири». На его счету автомобильные дороги, мосты. Но и если уж говорить об этих заказах, то выполнены они качественно, в сроки и в пределах смет. Это касается и Крымского моста, который достраивают с опережением графика. Мнение директора группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Максима Худалова

Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА: «На фоне того, что многие наши крупные строительства инфраструктурных проектов в результате показали не очень хорошую деятельность, компания Ротенберга продемонстрировала очень высокие стандарты качества работы, выполнение сроков. В целом надо признать, что это достаточно уникальное явление, когда действительно крупные инфраструктурные проекты выполняются в срок и фактически в тех бюджетах, которые были изначально заложены».

Для сравнения можно вспомнить, как государство строило космодром «Восточный». Срыв сроков, уголовные дела и голодные рабочие. Просьбы о помощи они написали на крышах вагончиков, надеясь, что их увидит высокое начальство, когда полетит с инспекцией. Или примеры проблемных олимпийских строек. Деньги же тратились огромные. За то время, что Аркадий Ротенберг владел подрядчиками «Газпрома», он как акционер получил около 100 млрд рублей. Хотя прибыли его компаний были и не такие уж большие, стройка транспортной инфраструктуры — вообще затратное дело. Да и вложено в развитие компаний тоже было около 100 млрд рублей. От продажи бизнесмен может выручить больше 120 млрд рублей. Ну, или примерно 2 млрд долларов.

Эти цифры у многих, наверное, тоже вызовут определенные эмоции: частник заработал на строительстве крупных гособъектов крупные деньги. Но если вспомнить, как строит само государство, то разница в результатах налицо.