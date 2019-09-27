Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.47
70.37
70.42
Прогноз
30.09 – 07.10
$
64.50
70.60
Индексы и котировки Brent
62.63
–0.06 Золото
1506.74
–0.00 РТС
1359.59
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0921
–0.0142
12.09
1.1063
24.09
13.09
02.09

В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Продолжение эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность привело бы к трагическим последствиям, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк. Его слова цитирует портал Biznes Alert.
По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.
"Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей", — сказал он.
Вожняк добавил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в Польшу через украинскую территорию.
С 2013 года российская компания пользовалась лишь 50 процентами мощностей Opal. В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к газопроводу, однако в сентябре Суд ЕС по иску Варшавы отменил это решение и теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает голубое топливо из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Захарова поставила на место Зеленского Захарова поставила на место Зеленского
Комментарии2
Компании , Видео , Экономика , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России увеличат зарплату лётчикам-испытателям
В России увеличат зарплату лётчикам-испытателям4
ExxonMobil продаст норвежские активы за $4,5 млрд
ExxonMobil продаст норвежские активы за $4,5 млрд
Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ
Украине предрекли неизбежный дефолт без кредитов МВФ9
За ловлю рыбу захотели брать в десятки раз больше
За ловлю рыбу захотели брать в десятки раз больше8
Зеленский счел «Северный поток 2» снятием санкций с России
Зеленский счел «Северный поток 2» снятием санкций с России566
Видео
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Часть россиян освободили от налогов
01:06
Часть россиян освободили от налогов
Личный счет
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение