В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией»

Продолжение эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность привело бы к трагическим последствиям, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк. Его слова цитирует портал Biznes Alert.

По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.

"Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей", — сказал он.

Вожняк добавил, что недостающие объемы топлива теперь будут поступать в Польшу через украинскую территорию.

С 2013 года российская компания пользовалась лишь 50 процентами мощностей Opal. В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома" к газопроводу, однако в сентябре Суд ЕС по иску Варшавы отменил это решение и теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.

Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel, который тоже принимает голубое топливо из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит газа через Украину.