Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

Планы по переименованию Sukhoi Superjet 100 не связаны с пиаром на фоне большого количества инцидентов с ним, речь идет о комплексной модернизации. Об этом рассказали в пресс-службе компании-разработчика лайнера «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) , сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, модернизация, проводимая в рамках политики импортозамещения, приведет к повышению надежности, эффективности эксплуатации и комфорта для пассажиров.

В связи с этим, отмечается в сообщении, компания ищет способы укрепить позиции на рынке, а переименование, возможно, закрепит в сознании покупателей качественные изменения.

«Наша цель — не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт», — пояснили в ГСС.