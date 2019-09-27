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Сеть «Чайхона №1» изменит название 

Rambler News Service 2 часа назад
«Чайхона №1» изменит название
Фото: РИА Новости
Сеть ресторанов «Чайхона №1», которую развивают братья Алексей и Дмитрий Васильчуки, в течение года сменит название на Vasilchuki, сообщили в пресс-службе компании.
«В течение года «Чайхона №1» братьев Васильчуков полностью изменит свое имя на Vasilchuki в почти пол сотне ресторанов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Сочи и Саратове», — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, в новом европейском стиле уже работают 70% ресторанов, реконструкцию остальных планируется провести в течении года. Реконструкция одного ресторана на 200 посадочных мест обходится в среднем в 10-15 млн рублей. Так же будут переориентированы все каналы коммуникации компании и изменится формат основного меню. Финальный этап планируется завершить через год, когда будут заменены вывески всех ресторанов.
Братья Васильчуки и Тимур Ланской открыли сеть ресторанов «Чайхона №1» в 2000 году. В 2010 году из-за разделения бизнеса партнерами на российском рынке появились две независимые гастрономические концепции, «Чайхона №1» Тимура Ланского и «Чайхона №1» братьев Васильчуков.
На данный момент сеть братьев Васильчуков насчитывает 47 ресторанов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Сочи и Саратове.
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Комментарии
Компании , Алексей Васильчук
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