Альфа-банк планирует road show евробондов в долларах

Альфа-банк планирует с 1 октября road show евробондов в долларах

Альфа-банк планирует с 1 октября провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, банк проведет 1 октября серию встреч с инвесторами в Швейцарии, а также 1-2 октября серию звонков с инвесторами. По итогам, в зависимости от рыночных условий, банк может выпустить субординированные евробонды на десять с половиной лет с колл-опционом через пять с половиной лет.

Организаторами выступят сам Альфа-банк, J. P. Morgan и UBS.