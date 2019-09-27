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Подмосковный производитель нефтегазового оборудования получил финансирование на реализацию новых проектов 

Рамблер 1 час назад
Подмосковный производитель нефтегазового оборудования получил финансирование на реализацию новых проектов
Фото: depositphotos.com
Компании «Деловой союз» открыт кредит в Сбербанке под обеспечение в виде независимой гарантии Корпорации МСП. Компания реализует стартап-проект по производству уникального топливно-наливного оборудования для компании Роснефть в Серпуховском районе Московской области. Финансирование привлекается на цели пополнения оборотных средств и будет направлено на приобретение сырья, материалов и комплектующих.
ООО «Деловой союз» является разработчиком и производителем уникальных для российского рынка комплексов коммерческого учета нефтепродуктов ТЗК-100 и автоматизированных систем управления наливом жидких углеводородов. Предприятие входит в Группу компаний, специализирующуюся на производстве оборудования для НПЗ. В числе заказчиков продукции Группы — Роснефть, ТНК-BP, Газпром, Газпром-Нефть, Лукойл и др.
С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.), гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей). Гарантийная поддержка Корпорации в размере 6,44 млрд рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 11,7 млрд рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.
По состоянию на 27 сентября 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 29,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 38,8 млрд рублей.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 27 сентября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 13 892 гарантии и поручительство на сумму свыше 282,31 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 367,65 млрд рублей.
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Комментарии
Компании , Газпром , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Роснефть
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