Подмосковный производитель нефтегазового оборудования получил финансирование на реализацию новых проектов

Компании «Деловой союз» открыт кредит в Сбербанке под обеспечение в виде независимой гарантии Корпорации МСП. Компания реализует стартап-проект по производству уникального топливно-наливного оборудования для компании Роснефть в Серпуховском районе Московской области. Финансирование привлекается на цели пополнения оборотных средств и будет направлено на приобретение сырья, материалов и комплектующих.

Газпром-Нефть, ООО «Деловой союз» является разработчиком и производителем уникальных для российского рынка комплексов коммерческого учета нефтепродуктов ТЗК-100 и автоматизированных систем управления наливом жидких углеводородов. Предприятие входит в Группу компаний, специализирующуюся на производстве оборудования для НПЗ. В числе заказчиков продукции Группы — Роснефть, ТНК-BP, Газпром Лукойл и др.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики. В каталог продуктов Корпорации включена гарантия для стартапов с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. При реализации стартап-проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение, экология, энергетика и т.д.), гарантийное покрытие Корпорации может достигать 100% суммы кредита (при сумме гарантии не более 50 млн рублей). Гарантийная поддержка Корпорации в размере 6,44 млрд рублей, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках данного направления с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 11,7 млрд рублей для реализации высокотехнологичных стартап-проектов.

По состоянию на 27 сентября 2019 года субъекты МСП Московской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 29,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 38,8 млрд рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 27 сентября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 13 892 гарантии и поручительство на сумму свыше 282,31 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 367,65 млрд рублей.