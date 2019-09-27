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Huawei победил зависимость от США 

Lenta.ru 39 минут назад
Huawei победил зависимость от США
Фото: Reuters
Китайская телекоммуникационная компания Huawei объявила, что сумела обойтись без американских компонентов в производстве базовых станций 5G и начнет их массовое производство со следующего месяца, передает Reuters.
Основатель и президент компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei успешно провела тесты в августе и сентябре и смогла заменить около пяти тысяч американских компонентов.
В следующем году компания ожидает увеличения продаж телекоммуникационного оборудования в 2,5 раза — с 600 тысяч до 1,5 миллиона базовых станций.
США ввели санкции против Huawei в мае этого года. Вашингтон обвинил компанию в воровстве интеллектуальной собственности и использовании своего оборудования для шпионажа.
После таких мер Чжэнфэй оценивал потери в 30 миллиардов долларов в 2019 году, а также говорил сотрудникам, что компания находится «между жизнью и смертью». Но в конце августа глава Huawei объявил, что влияние санкций оказалось куда меньшим, чем ожидалось, а предварительная оценка ущерба была завышенной.
Европа, свою очередь, не спешит поддерживать санкции США. Huawei смог открыть исследовательскую лабораторию в Лондоне, а власти Норвегии не стали запрещать участие компании в развитии сетей 5G.
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Компании , Reuters
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