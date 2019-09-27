Huawei победил зависимость от США

Китайская телекоммуникационная компания Huawei объявила, что сумела обойтись без американских компонентов в производстве базовых станций 5G и начнет их массовое производство со следующего месяца, передает Reuters.

Основатель и президент компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei успешно провела тесты в августе и сентябре и смогла заменить около пяти тысяч американских компонентов.

В следующем году компания ожидает увеличения продаж телекоммуникационного оборудования в 2,5 раза — с 600 тысяч до 1,5 миллиона базовых станций.

США ввели санкции против Huawei в мае этого года. Вашингтон обвинил компанию в воровстве интеллектуальной собственности и использовании своего оборудования для шпионажа.

После таких мер Чжэнфэй оценивал потери в 30 миллиардов долларов в 2019 году, а также говорил сотрудникам, что компания находится «между жизнью и смертью». Но в конце августа глава Huawei объявил, что влияние санкций оказалось куда меньшим, чем ожидалось, а предварительная оценка ущерба была завышенной.

Европа, свою очередь, не спешит поддерживать санкции США. Huawei смог открыть исследовательскую лабораторию в Лондоне, а власти Норвегии не стали запрещать участие компании в развитии сетей 5G.