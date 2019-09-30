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В России взбунтовались против четырехдневки 

Lenta.ru + ещё 6 43 минуты назад
Ни одно из предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не выразило желания ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.
По его словам, ведомство не станет принуждать предприятия принять участие в эксперименте по четырехдневке, но готово выслушать такие пожелания.
При этом Засельский попросил не связывать сам нацпроект с идеей сокращения рабочей недели, так как в приоритете задача устранить потери. Это означает сделать рабочий день максимально эффективным, чтобы сотрудник трудился, а не простаивал.
Он добавил, что говорить о четырехдневке в контексте нацпроекта сложно, так как в нем задействованы в основном промышленные предприятия с безостановочным производством. А сокращение рабочей недели актуально, считает Засельский, для работников творческих профессий и таких, которые не востребованы в течение всего рабочего дня.
Ранее, в середине сентября, Засельский предполагал, что компании из нацпроекта могут заинтересоваться сокращенной рабочей неделей. Он упомянул, что Минтруд обсудит возможность внедрения такой практики в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.
Инициативу по переходу на четырехдневную рабочую неделю высказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он объяснил, что лишний выходной позволит повысить эффективность и производительность труда, а зарплаты останутся на прежнем уровне. Однако в настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают такую возможность. Они полагают, что это, напротив, приведет к снижению производительности труда и дисциплины, а количество переработок вырастет.
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Комментарии2
Компании , Видео , Дмитрий Медведев , Минтруд
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