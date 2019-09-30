В России взбунтовались против четырехдневки

Ни одно из предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не выразило желания ввести четырехдневную рабочую неделю. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

По его словам, ведомство не станет принуждать предприятия принять участие в эксперименте по четырехдневке, но готово выслушать такие пожелания.

При этом Засельский попросил не связывать сам нацпроект с идеей сокращения рабочей недели, так как в приоритете задача устранить потери. Это означает сделать рабочий день максимально эффективным, чтобы сотрудник трудился, а не простаивал.

Он добавил, что говорить о четырехдневке в контексте нацпроекта сложно, так как в нем задействованы в основном промышленные предприятия с безостановочным производством. А сокращение рабочей недели актуально, считает Засельский, для работников творческих профессий и таких, которые не востребованы в течение всего рабочего дня.

Ранее, в середине сентября, Засельский предполагал, что компании из нацпроекта могут заинтересоваться сокращенной рабочей неделей. Он упомянул, что Минтруд обсудит возможность внедрения такой практики в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.