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РЖД готовы предложить Саудовской Аравии свои услуги 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
РЖД готовы предложить Саудовской Аравии свои услуги
Фото: РИА Недвижимость
Холдинг РЖД готов рассмотреть участие в инфраструктурных проектах в Саудовской Аравии, в том числе предложить свои услуги в рамках проектов по обеспечению городской мобильности, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с главой "Саудовских железных дорог" Башаром Аль Маликом в Москве.
Первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин в ноябре 2017 года сообщал, что компания изучает возможность участия самостоятельно или с партнёрами в ряде конкурсов на строительство железных дорог в Саудовской Аравии. А осенью 2018 года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев говорил, что РЖД будут подавать заявку на строительство железных дорог в этой стране. Минтранс РФ в феврале 2019 года подтверждал интерес России к участию в реализации железнодорожных инфраструктурных проектов в Саудовской Аравии.
"… Белозеров и … Аль Малик обсудили в Москве вопросы сотрудничества и признали, что в настоящее время имеются благоприятные предпосылки для налаживания тесного взаимодействия между РФ и Королевством Саудовская Аравия в сфере железнодорожного транспорта. В ходе встречи Олег Белозеров отметил, что холдинг РЖД готов рассмотреть участие в инфраструктурных проектах на территории Саудовской Аравии, в том числе предложить свои услуги в рамках проектов по обеспечению городской мобильности", — говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Стороны, в частности, отметили большой потенциал сотрудничества в области инфраструктурных проектов.
"Сегодня на зарубежном рынке холдинг РЖД представлен полным циклом компетенций для реализации комплексных инфраструктурных проектов — от экономической оценки эффективности до разработки проектных решений, инжиниринга и строительства, а также управления целыми железнодорожными системами. У компании также есть опыт строительства уникальных мостовых сооружений", — цитируют РЖД Белозерова.
Еще одним перспективным направлением взаимодействия стороны назвали сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации железнодорожных кадров.
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Комментарии
Компании , Александр Мишарин , Олег Белозеров , Кирилл Дмитриев , Минтранс РФ , РЖД , Российский фонд прямых инвестиций
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