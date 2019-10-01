Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.05
$
65.20
70.95
71.00
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
59.85
–0.05 Золото
1469.32
+0.25 РТС
1340.36
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.0905
–0.0098
16.09
1.1003
27.09
17.09
05.09

Danske Bank закрывает свой филиал в Эстонии 

Прайм + ещё 2 3 часа назад
Danske Bank закрывает свой филиал в Эстонии
Фото: globallookpress.com
Датский Danske Bank, попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Эстонский филиал Danske Bank в феврале нынешнего года получил от Финансовой инспекции Эстонии предписание прекратить свою деятельность в этой балтийской республике.
"В рамках начавшейся процедуры закрытия филиала в ближайшие дни будут удалены и все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллина его главного офиса. Кредитные портфели его корпоративных и частных клиентов переводятся в другие банки", — говорится в сообщении банка.
В прошлом году эстонский филиал Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.
При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.
Деньги клиентов банков стали списывать без их согласия
Прайм: последние новости
"Новатэк": Поставки с "Ямала СПГ" не пострадают от санкций США против китайской COSCO "Новатэк": Поставки с "Ямала СПГ" не пострадают от санкций США против китайской COSCO "Почта России" стала акционерным обществом "Почта России" стала акционерным обществом "Мегафон" опроверг информацию о планах перевода штаб-квартиры в "Москва-Сити" "Мегафон" опроверг информацию о планах перевода штаб-квартиры в "Москва-Сити"
Комментарии1
Компании , Данске банк , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк пошел против воли ЦБ
Сбербанк пошел против воли ЦБ16
Рубль усилил снижение
Рубль усилил снижение
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ1
Чиновникам заплатят миллиарды
Чиновникам заплатят миллиарды96
Россиян защитят от сборов со стороны банков
Россиян защитят от сборов со стороны банков
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
01:34
Россиянам объяснили, почему подорожает молоко
Личный счет Экономика
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение