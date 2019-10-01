Danske Bank закрывает свой филиал в Эстонии

Датский Danske Bank , попавший в скандал с отмыванием денег, начал процедуру закрытия своего эстонского филиала, сообщила во вторник пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

Эстонский филиал Danske Bank в феврале нынешнего года получил от Финансовой инспекции Эстонии предписание прекратить свою деятельность в этой балтийской республике.

"В рамках начавшейся процедуры закрытия филиала в ближайшие дни будут удалены и все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллина его главного офиса. Кредитные портфели его корпоративных и частных клиентов переводятся в другие банки", — говорится в сообщении банка.

В прошлом году эстонский филиал Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.