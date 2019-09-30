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Робот ответит на вопросы: «МигКредит» запустил коммуникацию в Telegram 

Партнерский материал 1 час назад
Робот ответит на вопросы: «МигКредит» запустил коммуникацию в Telegram
Фото: ТАСС
С помощью нового канала взаимодействия с компанией заемщик может оперативно получить консультацию специалиста онлайн или найти ответ на типовые вопросы с помощью чат-бота migcredit_Bot.
«Сценарий виртуального помощника основан на многолетнем опыте живого общения с клиентами, анализе статистических данных и алгоритмов реальных диалогов онлайн-чата. Неоднократная проработка сценария рабочей группой позволила учесть потребности сегодняшнего пользователя и привела к максимально комфортной и понятной визуализации migcredit_Bot», — сообщила директор Центра клиентского обслуживания «МигКредит» Оксана Пужайкина.
По ее словам, «МигКредит», как лидер в области финансовых технологий, стремится использовать в своей работе самые современные каналы связи для комфортной коммуникации с клиентами.
Чат-бот откроет для заемщиков и потенциальных клиентов «МигКредит» возможность круглосуточно получить информацию просто и легко как с компьютера, так и с мобильного устройства. Кроме того, этот сервис позволит повысить лояльность клиентов за счет оперативного информирования без подключения оператора. Но если роботу не хватит компетенции, то для более продуктивного общения его всегда сможет подстраховать специалист.
«Популярность Telegram среди российских пользователей ежедневно набирает обороты, и мы рады, что у нас появилась возможность взаимодействовать с клиентом еще одним удобным для него способом», — резюмировала Оксана Пужайкина.
«МигКредит» намерен активно внедрять в коммуникацию с клиентами интеллектуальные чат-боты, которые возьмут на себя задачу оптимизировать процесс общения с заемщиками.
В перспективе планируется масштабный запуск встроенных чат-ботов высокой сложности, которые будут взаимодействовать с клиентами по ключевым словам и фразам, контролировать скорость и качество ответов операторов в случае их подключения и сохранять информацию.
МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.
В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».
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Комментарии
Компании , Мигкредит , Banki.ru
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