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Безос вновь возглавил список богатейших людей США по версии Forbes 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Не помешал развод: Безос снова богатейший в США
Фото: РИА Новости
Основатель компании Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил список 400 богатейших людей США. Об этом во вторник сообщил журнал Forbes.
Состояние бизнесмена журнал оценил в $114 млрд Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США будет опубликован в среду, 2 октября.
Как отмечает издание, Безосу "не помешал даже дорогой развод с его супругой Маккензи", которая получила 19,7 млн акций Amazon (примерно 4% компании). У самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд
При составлении рейтинга эксперты Forbes учитывают не только состояние предпринимателей, но и то, насколько они "сделали себя сами". Для этого журнал оценивает, какую часть своих денег участник списка унаследовал, насколько состоятельными были его родители, а также то, с какими трудностями он сталкивался в жизни. С 2018 года журнал также стал измерять "уровень филантропии": журналисты оценивают объем средств, переданных бизнесменами на благотворительность и то, какую долю эта сумма составляет от их общего состояния.
В марте Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты. Тогда журнал оценивал его состояние в $131 млрд
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Amazon , Forbes
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