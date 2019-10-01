Не помешал развод: Безос снова богатейший в США

Безос вновь возглавил список богатейших людей США по версии Forbes

Основатель компании Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил список 400 богатейших людей США. Об этом во вторник сообщил журнал Forbes.

Состояние бизнесмена журнал оценил в $114 млрд Полностью рейтинг богатейших бизнесменов США будет опубликован в среду, 2 октября.

Как отмечает издание, Безосу "не помешал даже дорогой развод с его супругой Маккензи", которая получила 19,7 млн акций Amazon (примерно 4% компании). У самого предпринимателя осталось 12% ценных бумаг. На момент официального расторжения брака в начале июля 4% Amazon стоили $38,3 млрд

При составлении рейтинга эксперты Forbes учитывают не только состояние предпринимателей, но и то, насколько они "сделали себя сами". Для этого журнал оценивает, какую часть своих денег участник списка унаследовал, насколько состоятельными были его родители, а также то, с какими трудностями он сталкивался в жизни. С 2018 года журнал также стал измерять "уровень филантропии": журналисты оценивают объем средств, переданных бизнесменами на благотворительность и то, какую долю эта сумма составляет от их общего состояния.

В марте Безос во второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших бизнесменов планеты. Тогда журнал оценивал его состояние в $131 млрд