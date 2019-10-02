Британские банкиры готовят бунт против Brexit

Сложно представить себе город на окраине Лондона, где проживают ведущие банкиры и управляющие хедж-фондами, очагом политической революции. Тем не менее, это вполне может стать реальностью.

В округах Эшер и Уолтон в графстве Суррей, оплоте британской Консервативной партии на протяжении десятилетий, много лет трудился лондонский управляющий хедж-фондами, вербуя соседей и жертвуя деньги на то, чтобы сместить местного члена парламента и британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

И этот управляющий хедж-фондами, ссылающийся на опасения негативной реакции со стороны клиентов и коллег, выступающих за Brexit, живет в районе, где цены на недвижимость в среднем составляют около 759 тыс. фунтов стерлингов. Он работает ежедневно, управляя примерно $2 млрд из офиса своего фонда в Сити.

Он поддерживает конкурента Рааба, Монику Хардинг от Либерально-демократической партии , единственной крупной британской политической партии, которая открыто заявила, что она против Brexit и намерена остаться в Европейском союзе

В прошлом месяце управляющий фондом отметил, что посетил встречу с экономистами и стратегами в крупном инвестиционном банке в Лондоне. Предполагалось, что это будет круглый стол о мировой торговой войне. Вместо этого тема сместилась на поездку управляющего фондом на конференцию Либерально-демократической партии в Борнмуте.

На карту поставлена судьба города после Brexit: финансовая индустрия Лондона — золотая жила британской экономики, которая дает 1 млн рабочих мест. Рааб, первый госсекретарь при Джонсоне, поддерживает позицию премьер-министра по выходу из ЕС без сделки, которой нужно всеобщее разрешение. Это непопулярная позиция в Эшере и Уолтоне, так как за то, чтобы остаться в ЕС, здесь проголосовало 60% населения на референдуме по Brexit 2016 года.

Хардинг отмечает: «За последние два месяца мы заработали больше, чем за последние два-три года… Это настоящая революция, политическое землетрясение».

Тем не менее, результаты опросов не так оптимистичны. Рааб получает большинство, 25 тыс., голосов, и занимает 58-е место в целевом списке партии на следующих выборах, Либерально-демократической партии надо более 20% после результатов последних всеобщих выборов. Согласно опросам, в целом по стране за партию проголосует 12%.

Район Эшер и Уолтон — часть кольца городов и деревень вокруг Лондона, откуда огромное количество рабочих добираются до столицы.

Согласно данным национального опроса, либерал-демократы, вероятно, обошли Лейбористскую партию , предыдущего основного претендента на место Рааба.

Лейбористы, некогда любимцы политических деятелей во время руководства бывшего премьер-министра Тони Блэра , пытаются найти поддержку среди банкиров. Лидер лейбористов Джереми Корбин занял двойственную позицию в отношении Брексита, отказавшись заявить, станет ли его партия агитировать за или против выхода из ЕС на втором референдуме.

В британских СМИ огромное количество материалов о капиталистах, лоббирующих Brexit, стремящихся получить прибыль. Но недавний опрос Financial News 40 менеджеров хедж-фондов показал, что, вопреки общественному мнению, большинство не поддерживают Brexit.

«Фунт упадет, экономика переживёт спад, рынок недвижимости рухнет, всё будет плохо», — сказал менеджер хедж-фонда.

Хардинг считает, что здесь все проще: «Они не хотят терять деньги и не хотят терять свою работу. При любом Brexit в Эшере и Уолтоне будут потеряны 1600 рабочих мест. Нужно будет определенное время, чтобы все эти люди нашли новую работу».

Британская Консервативная партия сохраняла власть в регионе с момента ее основания, но сейчас настроения меняются. Тори потеряли 3 места на местных выборах в мае в Элмбридже, в Суррее, в том числе одно место — в пользу либерал-демократа Эшли Тиллинга.

«Тори заплатила цену за тот хаос, который происходит в Вестминстере, мы еще не разобрались с Брекситом. Вчера многие жители заявили нам, что не собираются голосовать за консерваторов в этом году», — отметил лидер консерваторов Элмбриджа Джеймс Браун после результатов голосования в мае.

Менеджер хедж-фонда повторил комментарии: «Мнения меняются», отметив среди «тори с низкими налогами, которые не хотят идти на поводу у либеральных демократов, но потрясены нынешним правительством».

«Рааб — мой член парламента, но я не могу за него голосовать», — сказал один из руководителей крупного инвестиционного банка в Лондоне, сославшись на то, что правительство работает с Brexit.

Огромное количество сторонников Brexit Если это революция, то это будет локальная революция, так как сторонников Brexit огромное множество.

«Большинство подходят прагматично и благодарны за свободу. Зарабатывать деньги на рынках с очень низким уровнем волатильности сложно, потому что никто не торгует», — отмечает Business Insider.

Перемены в любом случае не за горами, даже если либеральные демоны никогда не придут к власти в Эшере и Уолтоне.

За бокалом вкусной Риохи в частном клубе для членов клуба в Мэйфэре управляющий хедж-фондом назвал 10 своих соседей «ярыми сторонниками Тори до конца своих дней».

«Когда 6 месяцев назад я выступал за либеральную демократию, эти 10 ругали меня, так как они — тори. Теперь они поддерживают либералов, и даже не извинились передо мной», — сказал он.