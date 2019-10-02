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Johnson&Johnson выплатит 20 миллионов долларов из-за «опиоидного кризиса» 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Johnson&Johnson заплатит из-за «опиоидного кризиса»
Фото: © AP Photo / Matt Rourke
Одна из крупнейших компаний США Johnson&Johnson согласилась выплатить во внесудебном порядке по 10 миллионов долларов двум округам в штате Огайо в рамках так называемого "опиоидного кризиса".
Скандал, который уже активно переходит в судебные разбирательства в США, связан с распространением эпидемии зависимости среди американцев от опиоидных препаратов. Johnson&Johnson и другие компании, работающие в сфере производства и распространения лекарств, обвиняют в том, что, начиная с 1990-х годов, они продвигали опиоиды среди врачей, приуменьшая риски привыкания к болеутоляющим средствам. По некоторым оценкам, это привело к 200 тысячам смертей, вызванных употреблением таких препаратов.
"Johnson&Johnson и ее фармацевтические компании Janssen сегодня объявили об урегулировании соглашения с округами Огайо Куяхога и Саммит, которое разрешает все претензии округов без признания ответственности (компании) и исключает компанию из федерального судебного разбирательства, запланированного на 21 октября 2019 года", — говорится в заявлении Johnson&Johnson.
Компания по-прежнему не признает своей причастности к "опиоидному кризису" и настаивает, что разработанные ею препараты составили "менее 1% рецептурных опиоидных препаратов в США". При этом саму проблему в Johnson&Johnson не отрицают.
Упомянутый в пресс-релизе судебный процесс, который должен стартовать через три недели, может стать "процессом века" в сфере фарминдустрии США.
По информации издания Washington Post, иск подан 2500 округами, городами и племенами коренных американцев. К ответу привлекаются почти два десятка производителей лекарств, дистрибьюторов и аптеки. Утверждается, что именно они способствовали возникновению опиоидной эпидемии, которая унесла более 200 тысяч жизней с 1999 года.
В конце августа Johnson&Johnson уже признали причастной к распространению опиоидной эпидемии в штате Оклахома. Суд обязал компанию выплатить 572 миллиона долларов "для устранения разрушительных последствий эпидемии для штата и его жителей". Johnson&Johnson заявила о намерении обжаловать приговор.
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Компании , Johnson & Johnson
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