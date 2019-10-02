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«Библио-Глобус» расторг договор о приобретении Thomas Cook доли в компании 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
«Библио-Глобус» расторг договор с Thomas Cook
Фото: Reuters
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг договор купли-продажи доли с международной компанией Thomas Cook Group. Об этом говорится в сообщении компании.
"Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к "Библио-Глобус" компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности", — говорится в сообщении.
В этой связи весь бизнес российского туроператора — основной и оборотный капиталы, торговая марка, деловая репутация, авторские права, клиентская база, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии и пр., приобретенные ранее Thomas Cook Investments Limited, переходит прежним владельцам, отмечается в сообщении.
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