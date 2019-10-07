Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.92
$
65.04
71.25
71.44
Прогноз
14.10 – 21.10
$
63.00
71.90
Индексы и котировки Brent
59.04
+0.03 Золото
1500.88
+0.17 РТС
1317.42
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.0995
+0.0002
23.09
1.0993
03.10
23.09
11.09

Названа стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург 

Lenta.ru + ещё 13 46 минут назад
Названа цена проезда по ВСМ Москва — Петербург
Фото: РИА Новости
Средневзвешенный тариф для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 3416 рублей в ценах 2018 года. Об этом заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения «Российских железных дорог» Дмитрий Катцын. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
«Еще отмечу один очень важный факт для нас — "Российские железные дороги" готовы принять на себя в создаваемой схеме риски спроса. Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического», — указал он.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заверил, что трасса будет построена. Проектирование планируют начать в ближайшее время.
Предполагается, что потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026-2027 годах может достичь 7 миллионов человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 миллиона человек при их параллельной эксплуатации. Точные сроки строительства пока не оглашались.
Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.
Как изменились размеры налога на имущество в 2019 году
Последние новости
Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Зеленский поручил ослабить блокаду Донбасса Разведение войск в Донбассе сорвалось Разведение войск в Донбассе сорвалось Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком» Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»
Комментарии2
Компании , Другое , Личный счет , Олег Белозеров , РЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай передумал сдаваться США
Китай передумал сдаваться США
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы5
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»
«Сокрушительный удар»: США испугались «Северного потока-2»172
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург
Назван срок запуска ВСМ Москва — Петербург1
Пошлины США ударят по Германии
Пошлины США ударят по Германии
Видео
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
03:46
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
Личный счет
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
Мировой рынок рухнул
04:47
Мировой рынок рухнул
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение