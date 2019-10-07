Названа стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Средневзвешенный тариф для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 3416 рублей в ценах 2018 года. Об этом заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения « Российских железных дорог » Дмитрий Катцын. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Еще отмечу один очень важный факт для нас — "Российские железные дороги" готовы принять на себя в создаваемой схеме риски спроса. Мы уже много раз убеждались, что прогнозируемый спрос на перевозки значительно ниже фактического», — указал он.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заверил, что трасса будет построена. Проектирование планируют начать в ближайшее время.

Предполагается, что потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026-2027 годах может достичь 7 миллионов человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 миллиона человек при их параллельной эксплуатации. Точные сроки строительства пока не оглашались.

Строительство дороги отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.