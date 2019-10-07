Британский банк уволит тысячи сотрудников 

Британский банк HSBC собирается уволить до десяти тысяч сотрудников (около четырех процентов штата) ради сокращения издержек. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их данным, в первую очередь под сокращения могут попасть сотрудники, которые находятся на высокооплачиваемых должностях. Официально о сокращениях могут объявить в конце октября вместе с обнародованием информации об итогах третьего квартала.
HSBC — крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации и один из самых больших банков Европы. В июне 2019 года уже сообщалось о его планах провести массовые сокращения, однако тогда речь шла о сотрудниках британских отделений. Причинами назывались отрицательные процентные ставки и слабый рост британской экономики. Также на ситуацию в банковском секторе Великобритании повлияли Brexit и торговые ограничения США в отношении европейских товаров.
В августе после 30 лет работы в HSBC в отставку ушел его генеральный директор Джон Флинт. Такие перемены в кредитном учреждении объяснили необходимостью замены руководства и «все более сложной и проблемной глобальной обстановкой».