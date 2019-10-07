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Британский банк уволит тысячи сотрудников 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Британский банк уволит тысячи сотрудников
Фото: Reuters
Британский банк HSBC собирается уволить до десяти тысяч сотрудников (около четырех процентов штата) ради сокращения издержек. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По их данным, в первую очередь под сокращения могут попасть сотрудники, которые находятся на высокооплачиваемых должностях. Официально о сокращениях могут объявить в конце октября вместе с обнародованием информации об итогах третьего квартала.
HSBC — крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации и один из самых больших банков Европы. В июне 2019 года уже сообщалось о его планах провести массовые сокращения, однако тогда речь шла о сотрудниках британских отделений. Причинами назывались отрицательные процентные ставки и слабый рост британской экономики. Также на ситуацию в банковском секторе Великобритании повлияли Brexit и торговые ограничения США в отношении европейских товаров.
В августе после 30 лет работы в HSBC в отставку ушел его генеральный директор Джон Флинт. Такие перемены в кредитном учреждении объяснили необходимостью замены руководства и «все более сложной и проблемной глобальной обстановкой».
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Компании , Financial Times
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