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Греф назвал условие для снижения кредитных ставок Сбербанка 

News.ru + ещё 7 4 часа назад
Названо условие для снижения кредитных ставок Сбербанка
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше в случае снижения инфляции. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф.
Кроме того, по его словам, в Сбербанке обсуждают отрицательные ставки в евро и долларах для компаний.
"Обязательно нужно вводить их, потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", — цитирует Грефа ТАСС.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф дал несколько советов россиянам, как противостоять мошенникам и сохранить свои деньги. Он подчеркнул, что сотрудник банка никогда не будет звонить и спрашивать данные, которыми и так владеет. По его словам, только в случае, если клиент позвонит сам, то его могут попросить назвать кодовое слово или уточнить паспортные данные.
Греф добавил, что никому нельзя называть пин-код и CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Он подчеркнул, что это самая приватная информация, сообщал News.ru.
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Компании , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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