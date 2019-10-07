Названо условие для снижения кредитных ставок Сбербанка

Греф назвал условие для снижения кредитных ставок Сбербанка

Ставки Сбербанка по кредитам будут падать и дальше в случае снижения инфляции. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф

Кроме того, по его словам, в Сбербанке обсуждают отрицательные ставки в евро и долларах для компаний.

"Обязательно нужно вводить их, потому что, если мы этого не сделаем, мы станем просто таким привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок", — цитирует Грефа ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф дал несколько советов россиянам, как противостоять мошенникам и сохранить свои деньги. Он подчеркнул, что сотрудник банка никогда не будет звонить и спрашивать данные, которыми и так владеет. По его словам, только в случае, если клиент позвонит сам, то его могут попросить назвать кодовое слово или уточнить паспортные данные.

Греф добавил, что никому нельзя называть пин-код и CVV-код, который написан на обратной стороне карты. Он подчеркнул, что это самая приватная информация, сообщал News.ru.