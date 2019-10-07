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В России снова начнут делать кальвадос 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
В России снова начнут делать кальвадос
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
По ее словам, на заводе раньше делали кальвадос, но около десяти лет назад перестали из-за ориентации на коньяк.
"По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году… В России его больше никто не производит", — сказала Алимова.
Она добавила, что приобрести оборудование для первичной переработки яблок планируется уже в этом году. "К весне следующего года закончим монтаж и с лета начнем производство", — сказала собеседница.
Согласно технологии производства, рассказала Алимова, 40-градусный кальвадос будут делать из яблок — вначале их перерабатывают в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев, описала начальник лаборатории.
На прилавках готовый кальвадос появится в 2021 году, сказала она.
"Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)", — сказала Алимова.
По ее словам, на заводе планируется производить около 5 тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.
"Прасковейское" — одно из крупнейших винодельческих предприятий Ставрополья, оно было основано в 1898 году. Сегодня это крупная международная компания с широким ассортиментом. Коньячное производство — визитная карточка предприятия.
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Компании , РИА Новости
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