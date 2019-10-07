В России снова начнут делать кальвадос

Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.

По ее словам, на заводе раньше делали кальвадос, но около десяти лет назад перестали из-за ориентации на коньяк.

"По запросу потребителя мы планируем возобновить производство кальвадоса в следующем году… В России его больше никто не производит", — сказала Алимова.

Она добавила, что приобрести оборудование для первичной переработки яблок планируется уже в этом году. "К весне следующего года закончим монтаж и с лета начнем производство", — сказала собеседница.

Согласно технологии производства, рассказала Алимова, 40-градусный кальвадос будут делать из яблок — вначале их перерабатывают в виноматериал, из которого затем получается кальвадосный дистиллят. Его закладывают в дубовые бочки и выдерживают не менее шести месяцев, описала начальник лаборатории.

На прилавках готовый кальвадос появится в 2021 году, сказала она.

"Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки вплоть до марочных кальвадосов (от шести лет)", — сказала Алимова.

По ее словам, на заводе планируется производить около 5 тысяч декалитров кальвадоса в год с перспективой развития.

"Прасковейское" — одно из крупнейших винодельческих предприятий Ставрополья, оно было основано в 1898 году. Сегодня это крупная международная компания с широким ассортиментом. Коньячное производство — визитная карточка предприятия.