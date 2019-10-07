Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

Сотрудник Сбербанка в конце сентября этого года продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, однако сейчас угрозы для средств клиентов нет. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее Сбербанк опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 карт. В банке также сообщили, что завершили внутреннее расследование, в результате которого был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию.

"Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в "теневом интернете" в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными", — отмечается в сообщении.

В банке подчеркнули, что данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.