Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.04
71.25
71.42
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
59.09
–0.19 Золото
1492.05
–0.04 РТС
1320.25
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
07.10
1.0972
–0.0022
23.09
1.0993
03.10
23.09
11.09

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов
Фото: ТАСС
Сотрудник Сбербанка в конце сентября этого года продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов, однако сейчас угрозы для средств клиентов нет. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Ранее Сбербанк опроверг информацию об утечке данных 60 млн кредитных карт, подтвердив утечку данных только 200 карт. В банке также сообщили, что завершили внутреннее расследование, в результате которого был выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию.
"Дополнительно было установлено, что в конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в "теневом интернете" в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными", — отмечается в сообщении.
В банке подчеркнули, что данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
Как изменились размеры налога на имущество в 2019 году
ТАСС: последние новости
В МЭР предложили проиндексировать налоги и сборы для малого бизнеса на 4,9% на 2020 год В МЭР предложили проиндексировать налоги и сборы для малого бизнеса на 4,9% на 2020 год Власти Москвы потребовали через суд более 58 млн рублей от дома моды Вячеслава Зайцева Власти Москвы потребовали через суд более 58 млн рублей от дома моды Вячеслава Зайцева В РЖД назвали стоимость проезда по ВСМ Москва-Петербург В РЖД назвали стоимость проезда по ВСМ Москва-Петербург
Комментарии
Компании , Личный счет , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай выигрывает торговую войну Трампа
Китай выигрывает торговую войну Трампа
Роботы начнут добывать нефть и газ в Арктике
Роботы начнут добывать нефть и газ в Арктике
«Я сотру их экономику»: Трамп пригрозил Турции
«Я сотру их экономику»: Трамп пригрозил Турции2
Малому бизнесу захотели резко поднять налоги
Малому бизнесу захотели резко поднять налоги141
Трамп уронил лиру
Трамп уронил лиру3
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
03:46
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
Личный счет
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть