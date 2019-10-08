Приставы арестовали все — даже чужое

Мы принципиально не называем фамилию предпринимателя и название его компании. Однако у нас есть все документы, подтверждающие его слова. У петербургского бизнесмена Игоря когда-то была процветающая строительная компания. Однажды она выиграла госзаказ, наняла подрядчика. С этого момента начались проблемы.

Подрядчик сообщил, что работы выполнил, подписали акт. А потом Игорь, как он рассказывает, выяснил, что его ввели в заблуждение и работы на самом деле не выполнены. Поэтому он не стал платить партнеру деньги.

Естественно, стороны пошли в суд. Коммерческий спор, обычная история. Арбитраж наложил арест на имущество нашего героя на сумму примерно в 8 млн рублей. Пришли приставы и дальше произошло то, из-за чего бизнес полностью разрушился. Приставы арестовали все, что смогли найти. Включая земельный участок стоимостью в десятки миллионов рублей. Включая строительную технику на 14 млн рублей, которая компании вообще не принадлежала, она была в лизинге. Кстати, технику передали на хранение оппоненту, тому самому подрядчику. И сейчас, когда компания дошла до банкротства, Игорь вспоминает, что когда-то хотел зарегистрироват