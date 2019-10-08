Кризис в небе: почему банкротятся авиакомпании

Кризис в небе: авиакомпании мира банкротятся с рекордной скоростью

Приближение нового экономического кризиса проявляется во многих отраслях, однако наиболее сильный удар ощутили на себе авиакомпании.

По мере ухудшения ситуации в мировой экономике, происходят довольно неожиданные, но не слишком удивительные вещи — банкротятся авиакомпании по всему миру, причем темпы банкротства едва ли не самые высокие за всю историю наблюдений, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый доклад Международное авиационное бюро (International Bureau of Aviation).

Банкротства авиакомпаний, как правило, начинают набирать обороты непосредственно перед экономическим спадом и во время рецессии. Из этого можно сделать вывод, что последний всплеск банкротств таких компаний, как индийские Jet Airways, британская туристическая группа Thomas Cook и Avianca из Бразилии, может быть тревожным сигналом, и 2020 год имеет шансы стать для мировой экономики настоящей катастрофой.

В 2019 г. произошел самый быстрый в истории рост числа банкротств авиакомпаний. По состоянию на сентябрь около 17 перевозчиков подали заявки на защиту от кредиторов. Только в последние дни заявки поступили от французских Aigle Azur и XL Airways, германской Flybmi и Adria из Словении.

Пик летнего туристического сезона подошел к концу, и теперь авиакомпании сталкиваются с высокой долговой нагрузкой, падением доходов, нехваткой денежных средств, удорожанием авиатоплива, укреплением доллара. Все это бьет в первую очередь по наиболее уязвимым перевозчикам.

Крепкий доллар нанес наибольший урон перевозчикам из развивающихся стран. Ослабление национальных валют несет за собой дополнительные расходы.

Reuters отмечает, что серия банкротств помогла несостоятельным перевозчикам приобрести самолеты и места в аэропортах по сильно сниженным ценам.

С другой стороны, кризис — это всегда время возможностей, и те компании, у которых были деньги, смогли в разгар банкротств купить самолеты по достаточно низким ценам.

Стоит напомнить, что проблемы у многих возникли из-за запрета полетов на Boeing 737 MAX. Некоторые компании делали ставку на этот самолет. Так, например, ирландский лоукостер Ryanair столкнулся с финансовыми проблемами как раз из-за MAX. Но компания нашла выход из ситуации как раз из-за кризиса, было решено приобрести Airbus A-320, которые ранее были арендованы обанкротившимся Thomas Cook.

В целом же, глобальная авиационная отрасль переживает спад с начала 2018 г. Об этом свидетельствует так называемый авиационный индекс Reuters.

Что любопытно, этот индекс достиг пика за несколько месяцев до того, как своего максимума достиг индекс деловой активности в производственном секторе.

Учитывая, что подавляющее большинство экспертов ждет ухудшения ситуации в мировой экономике, можно смело предположить, что авиационная отрасль окажется в еще более глубокий кризис.