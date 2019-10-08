Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
65.09
71.32
71.40
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.00
72.50
Индексы и котировки Brent
58.90
+0.14 Золото
1498.43
–0.01 РТС
1315.58
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.10
1.0991
–0.0003
23.09
1.0993
04.10
24.09
12.09

Кризис в небе: авиакомпании мира банкротятся с рекордной скоростью 

Вести Экономика 1 час назад
Кризис в небе: почему банкротятся авиакомпании
Фото: РИА Новости
Приближение нового экономического кризиса проявляется во многих отраслях, однако наиболее сильный удар ощутили на себе авиакомпании.
По мере ухудшения ситуации в мировой экономике, происходят довольно неожиданные, но не слишком удивительные вещи — банкротятся авиакомпании по всему миру, причем темпы банкротства едва ли не самые высокие за всю историю наблюдений, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новый доклад Международное авиационное бюро (International Bureau of Aviation).
Банкротства авиакомпаний, как правило, начинают набирать обороты непосредственно перед экономическим спадом и во время рецессии. Из этого можно сделать вывод, что последний всплеск банкротств таких компаний, как индийские Jet Airways, британская туристическая группа Thomas Cook и Avianca из Бразилии, может быть тревожным сигналом, и 2020 год имеет шансы стать для мировой экономики настоящей катастрофой.
В 2019 г. произошел самый быстрый в истории рост числа банкротств авиакомпаний. По состоянию на сентябрь около 17 перевозчиков подали заявки на защиту от кредиторов. Только в последние дни заявки поступили от французских Aigle Azur и XL Airways, германской Flybmi и Adria из Словении.
Пик летнего туристического сезона подошел к концу, и теперь авиакомпании сталкиваются с высокой долговой нагрузкой, падением доходов, нехваткой денежных средств, удорожанием авиатоплива, укреплением доллара. Все это бьет в первую очередь по наиболее уязвимым перевозчикам.
Крепкий доллар нанес наибольший урон перевозчикам из развивающихся стран. Ослабление национальных валют несет за собой дополнительные расходы.
Reuters отмечает, что серия банкротств помогла несостоятельным перевозчикам приобрести самолеты и места в аэропортах по сильно сниженным ценам.
С другой стороны, кризис — это всегда время возможностей, и те компании, у которых были деньги, смогли в разгар банкротств купить самолеты по достаточно низким ценам.
Стоит напомнить, что проблемы у многих возникли из-за запрета полетов на Boeing 737 MAX. Некоторые компании делали ставку на этот самолет. Так, например, ирландский лоукостер Ryanair столкнулся с финансовыми проблемами как раз из-за MAX. Но компания нашла выход из ситуации как раз из-за кризиса, было решено приобрести Airbus A-320, которые ранее были арендованы обанкротившимся Thomas Cook.
В целом же, глобальная авиационная отрасль переживает спад с начала 2018 г. Об этом свидетельствует так называемый авиационный индекс Reuters.
Что любопытно, этот индекс достиг пика за несколько месяцев до того, как своего максимума достиг индекс деловой активности в производственном секторе.
Учитывая, что подавляющее большинство экспертов ждет ухудшения ситуации в мировой экономике, можно смело предположить, что авиационная отрасль окажется в еще более глубокий кризис.
Налоги от мошенников: как клюют на удочку лжечиновников
Вести Экономика: последние новости
Греф допустил удешевление кредитов и отрицательные ставки Греф допустил удешевление кредитов и отрицательные ставки Стало известно о масштабах утечки данных из “Сбербанка” Стало известно о масштабах утечки данных из “Сбербанка” РЖД назвали среднюю стоимость билета на ВСМ Москва - Петербург РЖД назвали среднюю стоимость билета на ВСМ Москва - Петербург
Комментарии
Компании , Boeing , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На рубле поставили «крест смерти»
На рубле поставили «крест смерти»259
Никуда не денется? Кто запретит крафтовое пиво
Никуда не денется? Кто запретит крафтовое пиво
Тысячам американцев заморозят пенсии из-за долгов
Тысячам американцев заморозят пенсии из-за долгов
Россияне стали чаще экономить на газе и электричестве
Россияне стали чаще экономить на газе и электричестве1
У Зайцева ответили на иск властей Москвы
У Зайцева ответили на иск властей Москвы
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
Украина становится жертвой политики США
01:10
Украина становится жертвой политики США
Экономика Статьи
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
02:38
Власти Москвы потребовали от модельера Зайцева миллионы
Компании
На одну зарплату: где в России жить хорошо
00:50
На одну зарплату: где в России жить хорошо
Личный счет Статьи
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Экономист рассказал об угрозах для рубля
10:24
Экономист рассказал об угрозах для рубля
Рынки
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
03:46
Россиян заставят сдавать лишнюю еду
Личный счет
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение