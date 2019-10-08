Топовые показатели: «МигКредит» подтвердил лидерство на рынке МФО

МФК «МигКредит» заняла первое место в рэнкинге «Эксперт РА» по общему размеру кредитного портфеля. По состоянию на 1 июля 2019 года, компания выдала потребительские микрозаймы на 4,38 млдр рублей, показав рост год к году на 19%.

Кроме того, «МигКредит» продемонстрировал уверенное лидерство в сегменте наиболее технологичных потребительских займов физическим лицам с постепенным погашением.

Портфель Installment-микрозаймов за 12 месяцев увеличился на 23% и составил 4,21 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели ближайшего конкурента. Объем выдачи по этому виду займов в первом полугодии 2019 года составил 3,14 млрд рублей (рост на 20% год к году).

«МигКредит» сознательно развивает это направление. Среднесрочные потребительские займы — это тот продукт, за счет которого компания показывает прибыль уже на протяжении пяти лет. Технологии Installment гораздо сложнее с точки зрения реализации и являются прототипом многих банковских и финансовых продуктов. Такие решения могут предложить только ведущие игроки fintech рынка", — отметил гендиректор «МигКредит» Олег Гришин.

Он подчеркнул, что за счет диверсификации фондирования и запуска новых продуктов и сервисов компания сможет показать внушительные темпы роста и оставаться лидером на рынке микрофинансирования в ближайшие годы.

Согласно данным «Эксперт РА», совокупный портфель микрозаймов за первое полугодие 2019 вырос на 16% и достиг 190 млрд рублей.

По мнению аналитиков, МФО смогли адаптироваться к снижению предельной ставки до 1,5% в день и сохранили прежние темпы роста. Эксперты ожидают, что по итогам 2019 года объём рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд рублей. Однако на фоне ограничения предельной доходности до 1% в день произойдет замедление прироста выдач до 20% против 30% на протяжении 2017–2018 годов.

Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019-го на рынке останется около 1 800 МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1 500 компаний.

В то же время происходит концентрация рынка на крупнейших участниках: на топ-20 и топ-100 МФО по состоянию на конец первого полугодия приходится 57 и 83% портфеля соответственно.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru . В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от АКРА, что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».