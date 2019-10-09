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«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737 

ТАСС + ещё 4 53 минуты назад
«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737
Фото: ТАСС
Авиакомпания "Россия" планирует передать четыре самолета Boeing 737-800 лоукостеру "Победа" (оба перевозчика входят в группу "Аэрофлот"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Также "Россия" передаст еще три самолета этого типа самой авиакомпании "Аэрофлот".
"Перераспределение воздушных судов внутри группы компаний — распространенная практика. Три самолета из парка авиакомпании "Россия" Boeing 737-800 планируется передать в "Аэрофлот" и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании. Еще четыре Boeing 737-800 из парка "России" поступят в дочерний лоукостер "Победа". С учетом перераспределения самолетов "России" между компаниями группы развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту Пулково", — сообщили в пресс-службе.
Источник в группе "Аэрофлот" добавил, что решение передать четыре самолета "Победе" связано с высоким спросом на услуги лоукостера.
Сейчас во флоте "Победы" 30 самолетов Boeing 737-800 NG. Планировалось, что лоукостер будет расширять флот за счет самолетов Boeing 737 max 8. Ранее источник ТАСС в лоукостере "Победа" сообщил, что поставки самолетов Boeing 737 max 8 могут начаться с задержкой в полгода, то есть не ранее весны 2020 года. Изначально планировалось, что новые самолеты начнут поступать в парк лоукостера в ноябре этого года.
Эксплуатация самолетов Boeing 737 max была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 г. в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. А 29 октября 2018 г. при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
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Комментарии
Компании , Boeing , Аэрофлот , Авиакомпания Россия , ИТАР-ТАСС
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