Telegram: сколько вешать в граммах?

Telegram представил правила использования своего криптокошелька

На официальном сайте Telegram появились условия пользования кошельком Gram, что дает основания полагать, что Павел Дуров все-таки успеет запустить собственную криптовалюту в срок, установленный инвесторами. С чем придется столкнуться пользователям Gram — в материале «Газеты.Ru».

В конце августа стало известно, что релиз криптовалюты Gram состоится в течение двух ближайших месяцев — об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на три источника.

О том, что план Павла Дурова по захвату нового рынка, является амбициозным, стало понятно еще в начале 2018 года, когда ему удалось привлечь $1,7 млрд от крупнейших инвесторов, в том числе, и резидентов Кремниевой долины. Тем не менее перед создателем Telegram было поставлено условие, согласно которому он обязан выпустить криптовалюту до 31 октября 2019 года, или ему придется вернуть все деньги обратно.

Судя по всему, возвращать деньги Дуров не намерен, и работа над Gram идет полным ходом — на официальном сайте Telegram были опубликованы правила пользования криптокошельком. Сообщается, что эти правила применимы как к отдельному мобильному приложению, так и кошелькам, которые будут являться частью мессенджера Telegram.

Прежде всего, воспользоваться кошельком Gram смогут только лица, достигшие возраста 18 лет. При этом запрещается использование сервиса, если это запрещено законом той или иной страны.

«Вы даете согласие на использование сервисов только в легальных целях в соответствии со всеми применимыми законами», — говорится в документе.

Telegram подчеркивает, что не имеет доступа к ключам, резервным файлам, паролям и другой идентификационной информации, а поэтому не несет ответственности за безопасность персональных данных.

«Если вы потеряете свои учетные данные, то у нас не будет возможности помочь их восстановить или помочь вам в их восстановлении, что означает возможную потерю доступа к Gram», — указывают в компании.

Учитывая децентрализованный характер системы, на базе которой будет работать криптовалюта Дурова, такое предупреждение не будет лишним для пользователей.

Отдельно отмечается, что Telegram не собирает персональные данные своих пользователей.

«Для завершения сделки любая Gram-транзакция, созданная при использовании сервиса, должна быть проверена и записана в регистр блок-цепочки TON. Мы не контролируем сеть цепочки блоков TON и поэтому не можем гарантировать, что любые детали транзакций, которые вы отправляете через сервис, будут проверены и подтверждены в цепочке блоков TON. Транзакции, которые вы отправляете через сервисы, могут быть не завершены или существенно задержаны блокчейн-платформой TON. Мы не контролируем блокчейн TON и не можем упростить запросы на отмену или изменение транзакций, которые вы отправили. С вашей транзакции может взиматься плата с помощью цепочки блоков TON. Мы не контролируем количество или характер таких сборов», — указывается в правилах пользования.

«Вы используете услуги на свой страх и риск», — гласит документ.

Telegram Open Network, или TON, — название блокчейн-платформы Павла Дурова. С технологической точки зрения, TON — это продвинутая версия даркнета, то есть распределенная пиринговая сеть со скрытыми IP-адресами, работающая поверх сети интернет.

Именно эти особенности TON позволяют ей не зависеть от национальных интернет-регуляторов. С идеологической точки зрения TON — это уменьшенная криптоверсия всемирной паутины практически со всеми ее элементами. Одной из составляющих частей TON является криптовалюта Gram и платежная система TON Blockchain.

Тем временем, Павел Дуров — не единственный, кто заинтересовался выпуском собственной криптовалюты. Известно, что Facebook и Марк Цукерберг планируют выпуск валюты Libra, которая, еще до своего релиза, столкнулась с резкой критикой со стороны властей разных стран. Чиновники озабочены этой инициативой и намерены провести тщательное расследование, а пока рекомендуют и вовсе заморозить проект.

Впрочем, запуск Gram властям тоже вряд ли понравится.