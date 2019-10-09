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«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Украина должна до нового года определиться, какое количество газа она будет покупать в России по прямым контрактам. Об этом на встрече с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, говорится в сообщении на сайте компании.
По его словам, это важно для понимания пропускной способности газотранспортной системы, которую «Газпром» должен поддерживать на российской территории.
Также Миллер подчеркнул, что Украина должна успеть принять европейские нормы управления инфраструктурой по транзиту газа — создать независимого регулятора и газотранспортного оператора. Глава «Газпрома» заметил, что оператору для сертификации и лицензирования требуется время, а пока нет даже методики тарифообразования.
В противном случае, указал он, если украинские власти не успеют решить вопросы до января, единственным вариантом сотрудничества по транзиту станет продление истекающего в декабре договора на год.
Ранее с таким же предложением выступал президент России Владимир Путин. Комментируя его слова, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил, что Россия хочет дождаться провала Украины в этом вопросе. В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также премьер-министр Украины Алексей Гончарук опровергли возможность продления договора на нынешних условиях.
Украина и Евросоюз настаивают на заключении длительного контракта с обязательством прокачки определенного объема газа. Обойтись без транзита через Украину в 2020 году «Газпром» не сможет, так как Европейский суд запретил российской компании использовать газопровод Opal, продолжение «Северного потока», в полном объеме.
Украина прекратила прямые закупки природного газа в России в 2015 году. В того момента республика обходится собственной добычей и поставками из Европы через реверс. Пока Киев не подтверждал, что возобновит поставки по прямым контрактам, но и не исключал такой возможности при отсутствии политической составляющей контрактов.
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Комментарии1
Компании , Видео , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Алексей Гончарук , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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