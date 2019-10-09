Петербургская «Галерея» сфальсифицировала обвинения против арендаторов

Администрация одного из крупнейших торговых центров Санкт-Петербурга — «Галереи» у Московского вокзала создает для некоторых арендаторов неприемлемые условия деятельности, сообщили «Ленте.ру» источники, близкие к менеджменту одного из крупных магазинов, базирующегося в торговом центре.

По их мнению, владельцы «Галереи» делают это для того, чтобы иметь формальные основания досрочно разорвать договоры аренды (не предусматривающего одностороннего выхода владельца торгового центра из соглашения — прим. «Ленты.ру»), юридически обосновав разрыв коммерческих отношений систематическим нарушением внутренних правил арендаторами. Поэтому, по словам источника «Ленты.ру», в последнее время резко возросло количество необоснованных проверок деятельности магазинов, порой перетекающих в провокации.

В частности, 4 октября внутренние камеры магазина детских игрушек Hamleys зафиксировали охранника торгового центра, заходившего в служебное помещение магазина. Не найдя никаких нарушений, секьюрити самолично включил стоявшую там микроволновую печь, зафиксировал факт ее работы на видео, после чего выключил прибор и сразу же составил акт о произведенном им же самим «нарушении» (видеозапись с камеры наблюдения и копия акты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам источника, в настоящее время сразу несколько арендаторов получили акты с подобного рода «нарушениями». Другой тип провокаций связан с тем, что руководство торгового центра задерживает вывоз мусора. В результате, арендаторы вынуждены формально нарушать пожарные нормы. Так как, например, использованные коробки физически негде хранить, и они скапливаются в подсобных помещениях магазинов.