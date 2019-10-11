Россия и Египет возобновили переговоры о SSJ100

Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100

Данный вопрос обсуждался на встрече с президентом Египта в увязке с вопросом о возобновлении чартерного авиасообщения с Арабской республикой.

Россия возобновила переговоры о возможных поставках в Египет 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом в пятницу, 11 октября сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи с египетским президентом Абделем Фаттах ас-Сиси.

«Да (возобновили переговоры — прим. ред.), по SSJ100. Около 12 машин», — сказал он по итогам визита в Каир. Его слова приводит РИА Новости.

Мантуров добавил, что поставки SSJ100 обсуждались на встрече с египетским лидером параллельно с вопросом о возобновление чартерной программы полетов в курортные города Египта. Глава Минпромторга добавил, что переговоры также ведутся и по поставкам среднемагистрального самолета МС-21.