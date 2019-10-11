Wildberries может выйти на рынок Египта

Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Египта

Денис Мантуров. Российский онлайн-ритейлер Wildberries может быть представлен на рынке Египта и получить индивидуальные налоговые преференции, этот вопрос сейчас обсуждается на межправительственном уровне, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга РФ

"Мы говорили с президентом (Египта — ред.), и с премьер-министром, и министром инвестиций торговли и промышленности о том, что не только предприятия, которые будут заходить в российскую промышленную зону, но и в рамках индивидуальных каких-то решений у Египта есть возможность различных налоговых преференций", — сказал Мантуров.

В частности, он сообщил, что обсуждался выход на рынок Египта компании Wildberries, российского провайдера интернет-торговли.

"Недавно они обсуждали со словаками в рамках межправкомиссии, а сейчас мы обсуждаем с Египтом и постепенно выводим нашу компанию на зарубежные рынки. Это отдельное обсуждение, отдельные льготы, которые должны быть предоставлены, в данном случае — для этой компании", — пояснил министр.

Wildberries планирует в течении пяти лет построить логистический хаб площадью 300 квадратных метров в Словакии, вложив в проект более 200 миллионов евро, и планирует выходить на рынки европейских стран.