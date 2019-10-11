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Wildberries рассматривает возможность выхода на рынок Египта 

Прайм 1 час назад
Wildberries может выйти на рынок Египта
Фото: Wildberries.ru
Российский онлайн-ритейлер Wildberries может быть представлен на рынке Египта и получить индивидуальные налоговые преференции, этот вопрос сейчас обсуждается на межправительственном уровне, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы говорили с президентом (Египта — ред.), и с премьер-министром, и министром инвестиций торговли и промышленности о том, что не только предприятия, которые будут заходить в российскую промышленную зону, но и в рамках индивидуальных каких-то решений у Египта есть возможность различных налоговых преференций", — сказал Мантуров.
В частности, он сообщил, что обсуждался выход на рынок Египта компании Wildberries, российского провайдера интернет-торговли.
"Недавно они обсуждали со словаками в рамках межправкомиссии, а сейчас мы обсуждаем с Египтом и постепенно выводим нашу компанию на зарубежные рынки. Это отдельное обсуждение, отдельные льготы, которые должны быть предоставлены, в данном случае — для этой компании", — пояснил министр.
Wildberries планирует в течении пяти лет построить логистический хаб площадью 300 квадратных метров в Словакии, вложив в проект более 200 миллионов евро, и планирует выходить на рынки европейских стран.
Wildberries — один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, торгующий одеждой, обувью, аксессуарами и косметикой. Работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот Wildberries в 2018 году достиг 118,7 миллиарда рублей, в первом полугодии 2019 года — 85 миллиардов. Компания принадлежит одной из самых богатых по версии Forbes женщин России Татьяне Бакальчук.
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Комментарии1
Компании , Денис Мантуров , Татьяна Бакальчук , Минпромторг , Forbes
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