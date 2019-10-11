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В «Газпроме» рассказали о заполнении газопровода «Сила Сибири» 

РИА Новости 1 час назад
В «Газпроме» рассказали о «Силе Сибири»
Фото: РИА Новости
Заполнение трубопровода "Сила Сибири" газом с Чаяндинского месторождения в Якутии идет по графику, говорится в пресс-релизе "Газпрома".
"Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". По графику идет заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что на основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы.
"Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин — работы выполняются с опережением графика", — сообщается в пресс-релизе.
Также "Газпром" сообщает, что на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.
Кроме того, как сообщает "Газпром", важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири" станет Амурский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире, и сейчас завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". "Газпром" планирует начать эти поставки с 1 декабря.
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Компании , Газпром
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