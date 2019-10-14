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Экс-жена Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина к бывшему мужу 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Экс-жена поддержала иск к Грудинину
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина поддержала в арбитражном суде Московского округа требования шести других акционеров о взыскании с Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия.
Как следует из опубликованного определения суда, Ирина Грудинина подавала собственную кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые ранее отклонили иск к ее бывшему мужу. В жалобе она просила удовлетворить иск. Окружной суд не стал рассматривать кассацию Грудининой по существу, указав, что она должна была сначала обратиться в апелляционный суд.
Грудинина сейчас является крупным акционером совхоза — Видновский городской суд Московской области в апреле по ее иску о разделе имущества присудил ей две трети совместно нажитого имущества, в том числе почти 42% акций совхоза.
Арбитражный суд Московского округа 9 октября отправил иск шести акционеров совхоза к Грудинину на новое рассмотрение в арбитражный суд Московской области. Этот суд уже назначил предварительные слушания на 24 октября. В новом разбирательстве Грудинина будет участвовать в качестве третьего лица.
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требуют взыскать с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около 1 миллиарда рублей упущенной выгоды.
По их мнению, ущерб был причинен передачей земли совхоза в 2008 году по заниженной стоимости компании "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которой был Грудинин. Эту сделку в 2018 году признали незаконной арбитражные суды трех инстанций, а также Верховный суд. Упущенную выгоду истцы оценили в стоимость прав пользования землей с 2008 по 2018 годы, когда она находилась у "ТТ Девелопмент".
Суды двух инстанций решили, что истцы, которым принадлежит менее 1% акций, не доказали своего права требовать от директора возмещения убытков, а также самого факта их причинения. Окружной же суд, отменяя судебные акты, указал, что нижестоящие инстанции не приняли во внимание установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в ООО "ТТ Девелопмент".
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Комментарии
Компании , Александр Ерошкин , Ольга Маркина , Павел Грудинин , Нина Солодовникова , Тамара Маркина
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